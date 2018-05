Rittich lituje třetího gólu od Švédů: Kluci hráli výborně, bod jsme si zasloužili

„Byl to od nás lepší výkon než na Švédských hrách. Kluci hráli výborně. Nevím, jestli to můžu říct, ale myslím, že minimálně bod jsme si zasloužili za to, co jsme od druhé třetiny předváděli. Bohužel ve třetí třetině přišla moje chyba, která rozhodla,“ řekl Rittich po porážce 2:3.

Gólman Calgary si vyčítal situaci z 44. minuty, kdy jej bekhendovou střelou nad rameno překonal Mika Zibanejad a zvýšil na 3:1. Češi poté dokázali už jen snížit. „Nesmím dostávat góly na bližší tyč, beru to na sebe. Musím se z toho poučit,“ uvedl zklamaný Rittich. „Kdybych ten gól nedostal, třeba to mohlo být 2:2,“ litoval.

Ritticha překonali jen hráči elitní švédské formace. Vedle Zibanejada se trefili i Mattias Janmark a Rickard Rakell. „Celý jejich tým je ale skvělý. Vůbec se nedalo soustředit na jednu lajnu. Musíme hrát, jako kdyby v první lajně byl Gretzky a ve druhé Lemieux. Na všechny musíme hrát stejně,“ řekl Rittich.

Český tým doplatil na vlažnější úvod, Švédsko vedlo již v 8. minutě 2:0. Rittich poukázal na to, že zatímco soupeř měl v sobotu volno, jeho spoluhráči večer nastoupili proti Slovensku.

„Hrát dva zápasy v rozmezí dvaceti hodin fakt není legrace. Na klukách to bylo znát. Hráli jsme prodloužení, vydali hodně sil. Potřebovali jsme to rozbruslit, což se nám povedlo. Nakonec jsme s nimi hráli vyrovnaný hokej. Chvilkami byli oni na koni, chvilkami my. Výkon byl výborný,“ uvedl jihlavský odchovanec.

Stejně jako v sobotu Češi opět v závěru tlačili a snažili se vyrovnat, tentokrát se jim to ale nepodařilo. „Furt jsem byl pozitivní. Věřil jsem, že to tam kluci docpou. Bohužel se to nepodařilo, strašně mě to mrzí. V mém prvním zápase jsme prohráli 2:3... Snad to bude příště lepší,“ přál si Rittich.

Český tým s řadou nováčků na vrcholné akci má po dvou zápasech dva body, podle Ritticha však dokázal, že může hrát vyrovnanou partii s kýmkoliv. „Věřím, že nám dnešní výkon dodá trochu sebevědomí. Ukázali jsme si, že sílu máme. Mladší kluci se výborně doplňují s těmi staršími. Můžeme hrát s kýmkoli,“ dodal Rittich.