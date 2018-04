Ronaldo junior nezůstává pozadu, předvádí nůžky jako táta

V sedmi letech předvádí věci, o který sní i dospělí. Syn Cristiana Ronalda se snaží napodobovat slavného tátu a jde mu to dobře. Už od něho odkoukal zahrávání přímých kopů, umí podobné kličky jako on a posledním kouskem, který se od tahouna Realu Madrid naučil, je akrobatické zakončení nůžkami.



Cristiano senior jej fanouškům předvedl v úvodním utkání čtvrtfinále Ligy mistrů na půdě Juventusu. Televizní záběry však prozradily, že se mu podobný kousek povedl už na předzápasovém tréninku a dokonce i potřetí po zápase v Turíně.

A pozadu není ani sedmiletý Cristiano. Ten poprvé zakončení přes hlavu vyšvihl před měsícem po utkání Realu s Getafe, kdy si společně s dalšími potomky hráčů šel kopat na hrací plochu. Záložník Lucas Vázquez mu nacentroval a malý Ronaldo se stejně jako otec položil do vzduchu a skóroval.

A že se nejednalo o náhodu, ukázal i po nedělním derby s Atlétikem. To už měl na sobě i dresový komplet „bílého baletu“ a gól nůžkami se opět povedl na jedničku.



Stejně jako jeho tátovi, který poslal Real do vedení poté, když zužitkoval centr Garetha Balea. Na hřišti však vydržel pouze do 63. minuty, než jej trenér Zinedine Zidane vystřídal, aby jej pošetřil na odvetu s Juventusem, která je v programu ve středu večer.