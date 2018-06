Rosického loučení na deštivé Letné. Bojoval se slzami: Takhle to mělo skončit

Do ruky si vzal mikrofon, prošel špalírem zářivých hvězd současnosti i minulosti a zamířil si to přímo do středu hrací plochy. Vyprodaná Letná byla na nohou, freneticky bouřila. A Tomáš Rosický, jeden z nejgeniálnějších fotbalistů české historie, věděl, že tentokrát je to opravdu naposledy. Když promlouval k ochozům, hlas se mu chvěl. Ale nezlomil se. „Díky za všechno. Přesně takhle to mělo skončit,“ znělo poselství bývalého záložníka Sparty, Dortmundu a Arsenalu na závěr jeho rozlučkového manifestu.

Počasí si v sobotu odpoledne řeklo svoje. Díky průtrži mračen a bouřce musela být rozlučka Tomáše Rosického s úžasnou kariérou o hodinu odložena. Na kouzlu jí to ovšem nijak neubralo. S výjimečným hráčem se přišla rozloučit vyprodaná Letná, přímo na trávníku pak „Rosovi“ tleskali třeba Robin Van Persie, Cesc Fábregas, Jan Koller nebo Petr Čech.



Nechyběla ani nejbližší rodina. Manželka Radka, synek Tomík, rodiče, starší bratr Jiří. „Bylo to super, že tam můj kluk mohl být se mnou. To samé i moje rodina, která mě podporovala po celou kariéru. Moc jsem si to užil,“ prohlásil na tiskové konferenci Rosický. V pozici hráče pro něj byla tou definitivně poslední.



Velkolepé loučení máte za sebou. Jak jste si ho užil?

„Užili jsme si to moc. Byl to pěkný zážitek. Samozřejmě nám to trochu na začátku zkazilo počasí, bylo to těžké. Tím víc bych chtěl poděkovat lidem, bylo pro ně strašně složité tam zůstat, celé se to o hodinu posunulo. Pro mě i všechny další kluky to ale byl krásný zážitek. Užili jsme si to tak, jak jsme si plánovali.“

Nebál jste se, že veškerá ta práce a zařizování všeho potřebného přijde vinou počasí vniveč?

„To víte, že bál. Blesklo mi to hlavou, když jsem viděl ty prchající lidi v dešti. Pak se objevovaly názory, že to třeba znamená, abych nekončil. To jsem ale zavrhnul asi po sedmi minutách hry (směje se). Hlavně kvůli těm lidem jsem moc chtěl, aby se to všechno povedlo.“



Jak na opožděný začátek reagovali spoluhráči?

„Kluci byli skvělí, obě dvě kabiny. Chtěli hrát a neustále opakovali, že jim déšť nevadí. Kvůli bouřce a bleskům to nešlo. Samotný liják by klukům určitě nevadil.“

