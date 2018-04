Rozhodnutí Koukalové? Teď to asi nikam nevedlo, uznává se šéf biatlonu Hamza

Nepotěšilo ho to. Ale respektoval to. „Byl jsem připravený na obě alternativy. Teď to asi nikam nevedlo, takže jestli se Gabča takhle rozhodla, tak to tak je,“ přiznal šéf biatlonového svazu a manažer Gabriely Koukalové Jiří Hamza poté, co nejúspěšnější česká biatlonistka včera ohlásila skrečování nadcházející sezony. Nepřestává však věřit, že se časem zase vrátí.