Ruská sborná na kolenou. Češi na úvod MS dvacítek porazili Rusko 5:4

Čeští hokejisté porazili na úvod mistrovství světa hráčů do 20 let v Buffalu v základní skupině B Rusko 5:4. V zahajovacím duelu šampionátu svěřenci kouče Filipa Pešána během první třetiny dvakrát vedli, mladá sborná pokaždé kontrovala, ale na dvě trefy v klíčové druhé třetině už Rusové okamžitou odpověď nenašli. Češi navýšili náskok na 5:2, dvakrát inkasovali až v závěru.

Útočník Martin Kaut se pod úspěšný vstup do turnaje podepsal třemi asistencemi. Velké odhodlání českého výběru symbolizoval hned v úvodu Chytil. Jedna z největších hvězd ofenzivy Pešánova týmu se z rohu prodrala do zakončení, vedoucí gól ale odmítl ruský gólman Melničuk.

Ve čtvrté minutě si Češi zahráli první přesilovku a byli úspěšní. Nečas našel Zadinu, který sice v dobré šanci neuspěl, ale sám Nečas se vzápětí ocitl zapomenutý mezi kruhy a střelou z první otevřel skóre. Už za 39 vteřin bylo ale vyrovnáno, když Polodjan tečoval kotouč před brankovištěm mimo Kořenářův dosah.



V polovině osmé minuty Safin ze vzduchu doklepl zblízka po Chytilově akci a vrátil českým mladíkům vedení. Jenže o dvě minuty později se Šolochov prosadil z otočky bekhendem a bylo to 2:2.



