Rusko na úvod hokejového mistrovství světa deklasovalo Francii 7:0

Dvěma góly a asistencí se na výhře favorita podílel Kirill Kaprizov, čisté konto udržel Vasilij Košečkin, který si ale připsal jen deset zákroků. "Bylo to normální utkání, ve kterém jsme taky udělali několik chyb a ztratili pár puků, na což nás trenéři upozorňovali. Budeme se muset v dalších zápasech zlepšovat, ale je vždy dobré začít vysokou výhrou," řekl Kaprizov, který v Pchjongčchangu rozhodl v prodloužení finálový duel proti Německu.

Sborná poprvé na MS pod vedením trenéra Vorobjova rozhodla o očekávané výhře již v první třetině, kdy Hardyho ve francouzské brance postupně překonali po krásných kombinacích či pohotové dorážce Kaprizov, Bučněvič a Dadonov.

Francie sice ve druhé třetině přidala, Rusko však bez větších problémů kontrolovalo utkání a nadále bylo nebezpečnější. Řadu šancí ruští hráči do gólové koncovky nedotáhli, přesto produktivní Kaprizov nakonec vedení favorita navýšil.

Ve třetí části poté sborná zvýšila střeleckou produkci a ještě třikrát překonala brankáře Quemenera, jenž nahradil Hardyho na posledních dvacet minut. Rusové využili dvě přesilovky a gólově se nakonec prosadily všechny útočné formace.

"Nebylo to tak jednoduché, jak to může podle výsledku vypadat. Francouzi dobře bruslili. V aréně bylo dusno a led nebyl moc dobrý, ale na to si budeme muset zvyknout. Všichni ale hrajeme na stejném ledě," řekl ruský kapitán Pavel Dacjuk, který si v utkání připsal dvě asistence.

