Rusové otevřeli fotbalový šampionát výhrou 5:0 nad Saúdskou Arábií

Domácí trenér Stanislav Čerčesov prokázal velmi šťastnou ruku, protože Čeryšev i Dzjuba se prosadili poté, co přišli na trávník jako střídající hráči. Rusko díky nim ukončilo sedm zápasů a od loňského října trvající sérii bez vítězství. V dalším utkání nastoupí sborná proti Egyptu, Saúdskou Arábii čeká Uruguay.

Rusové měli od začátku navrch a už ve 12. minutě se ujali vedení. Po centru z levé strany před Gazinským upadl jeden ze stoperů a domácí reprezentant otevřel střelecký účet šampionátu. Záložník Krasnodaru dal první gól v reprezentačním dresu.

Hráči Saúdské Arábie neměli v prvním poločase jedinou střelu na branku, nejblíže byl v 21. minutě Šahláví, jehož pokus skončil těsně vedle. Vzápětí přišel další důležitý moment, když si na druhé straně při sprintu poranil stehenní sval Dzagojev a musel střídat.

Na hřiště místo něj přišel Čeryšev a byl to právě on, kdo ve 43. minutě poslal Rusko do dvoubrankového vedení. Po rychlém brejku sice nedostal od Zobnina dobrou přihrávku, přesto si dokázal přehodit padajícího obránce a i on si připsal první zásah v národním týmu.

Skvěle vyšlo střídání Čerčesovovi i ve druhém poločase. V 70. minutě totiž poslal na hřiště Dzjubu a ten zvýšil na 3:0 po pouhé minutě na trávníku. Prosadil se po centru Golovina, který přesnou přihrávkou připravil už úvodní gól pro Gazinského.

Také u čtvrtého zásahu figurovali střídající hráči. Dzjuba v první minutě nastavení sklepl míč Čeryševovi, který šikovně křížnou střelou šajtlí překonal brankáře Majúfa. Vzápětí se povedenou ranou z přímého kopu z hranice vápna dočkal gólové odměny za dobrý výkon Golovin.