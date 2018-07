Růžička: Cílem je desítka, máme na čem pracovat. Co dalšího čeká Chomutovské hokejisty?

V minulém ročníku na ni Severočeši těsně nedosáhli, zároveň ale neměli starosti se záchranou mezi elitou. „Naším cílem je desítka. Minule jsme to nesplnili, takže rozhodně máme na čem pracovat,“ prohlásil pětapadesátiletý trenér Růžička.

Po odchodu Vondrky, který se v létě přesunul z Chomutova do Mladé Boleslavi, začala týmu nová kapitola. Jeho góly a nápady na ledě, ale i přínos v kabině budou Pirátům scházet. „Michal tady hrál tři sezony velice slušně, byl to skvělý kluk do kabiny, tahoun týmu. A my se s jeho odchodem snažili popasovat. Doplnili jsme tým, jak to šlo,“ ujistil Růžička.

„Uvidíme, jak se hráči ukážou. Michalovu roli kapitána převezme jako jeden z dalších lídrů Marek Tomica,“ líčí Růžička.

K dispozici má už v těchto dnech kádr v prakticky definitivní podobě. „Potřebujeme zapracovat hráče do systému, který chceme hrát,“ podotkl Růžička s tím, že chce jako obvykle hodně pracovat i s mladými hráči.

„Máme připravené i nějaké varianty s juniory; pokud na tom budou dobře, tak bychom je zapojili do tréninku, pak třeba i do zápasů, ale to je všechno otevřené. Ti mladí hráči na to především musí mít,“ zdůraznil olympijský vítěz z Nagana.

Čeká také, jak se bude vyvíjet situace s talentovaným forvardem Jakubem Laukem. Osmnáctiletého hráče si během letošního draftu vybral na 77. pozici Boston. „Tento týden nám má agent říci, zda tady bude hrát, nebo ne. Uvidíme, čekáme na postoj Bostonu, jak se k tomu vyjádří.“

Poslední zápas sehrál Chomutov ve skupině o umístění již 23. března. „Měli jsme tři měsíce od posledního zápasu volno. Někteří hráči trénovali s naším kondičním trenérem a zbytek si dělal, co chtěl,“ přiblížil kouč, jenž dovedl reprezentaci v letech 2005 a 2010 k titulu mistrů světa.

Jeho svěřenci ale zjevně nezaháleli, jak prokázaly testy. „Je to pro kontrolu, aby hráči něco dělali a úplně se na to nevykašlali, ale testy dopadly dobře. Do začátku extraligy je ještě hodně času na trénink a výsledky vypadaly ještě o něco lépe než loni,“ porovnal Růžička.

Společná příprava začala v neděli. "Následovat budou tréninky na ledě i na suchu s kondičním trenérem. A k tomu máme naplánované přípravné zápasy," přibližuje Růžička starší.

V přípravě čeká Severočechy sedm přípravných duelů, což je o pět méně než v minulém roce. „Nevím, jestli je dobré mít dvanáct přípravných zápasů. Vím, v jakém složení bude mužstvo hrát. Když je více zápasů, bojím se, aby se hráči nezranili. Těch sedm osm zápasů nám v přípravě na rozehrání postačí,“ domnívá se Růžička.

Mimo Litvínova a Liberce vyzvou Chomutovští zahraniční soupeře z Ruska nebo Kazachstánu. „Myslím, že mezinárodní zápasy bez ohledu na soupeře jsou něco jiného, než když se hraje s českými soupeři, které pak potkáváte v soutěži. Proto volíme tuhle cestu,“ vysvětlil Růžička.