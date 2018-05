Šampionát za humny: Čeští hokejisté sehrají příští MS v Bratislavě, Slováci chtěli do Košic

Oproti nasazení skupin, které vytvořil žebříček Mezinárodní hokejové federace po skončení světového šampionátu v Dánsku, využili pořadatelé práva na změnu, aby domácí Slovensko hrálo v Košicích.

„Slovensko se přesunulo do košické skupiny a Norsko do bratislavské. V Bratislavě bude Česká republika i Rakousko,“ řekl na tiskové konferenci ve slovenské metropoli prezident domácího svazu Martin Kohút.

V případě postupu do čtvrtfinále bude hrát Slovensko s jistotou v Bratislavě, kde šampionát také vyvrcholí. Pokud by skončilo v základní skupině první, nebo druhé, nebude se muset stěhovat před bojem o semifinále třetí tým skupiny A do Bratislavy a naopak poputuje do Košic druhý celek ze skupiny B.

Turnaj se bude hrát od 10. do 26. května. Samostatné Slovensko bude hostit šampionát podruhé v historii. V roce 2011 se MS konalo také v Bratislavě a Košicích. Ve slovenské metropoli se konaly šampionáty v letech 1959 a 1992, kdy je v tehdejším Československu spolupořádala s Prahou.

V Bratislavě se bude hrát na Zimním stadionu Ondreje Nepely pro 10 040 fanoušků, kde působí účastník KHL Slovan Bratislava. Steel Arena v Košicích má kapacitu 8347 diváků. Začátek předprodeje vstupenek plánují organizátoři na září letošního roku a předtím zveřejní přesný rozpis utkání. „Předpokládáme, že přijde více než 450 tisíc diváků,“ uvedl Kohút.

Složení základních skupin mistrovství světa na Slovensku (10.-26. května 2019):

Skupina A (Košice): Kanada, USA, Finsko, Německo, Slovensko, Dánsko, Francie, Velká Británie.

Skupina B (Bratislava): Švédsko, Rusko, ČR, Švýcarsko, Norsko, Lotyšsko, Rakousko, Itálie.