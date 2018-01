Sen pro Petru. Ať Kvitová vyhraje Australian Open, přeje si Navrátilová

Rok 2018 by měl být prvním, kdy se protnou kariéry Karolíny Plíškové s Petrou Kvitovou coby tenistek, jež mají reálnou šanci útočit na grandslamový titul. Premiérový díl jménem Australian Open startuje již dnes v noci a obě česká esa jsou brána mezi nejužší skupinu favoritek. A mohou se spolu utkat v celočeském čtvrtfinále.

Obě mají Australian Open v oblibě. A nejen proto, že areál Melbourne Parku leží z centra jen 10 minut lehkou chůzí či pár stanic tramvají.



Karolína Plíšková vyhrála na Laverově stadionu roku 2010 juniorku a poprvé na sebe významně strhla pozornost. Petra Kvitová si o dva roky později proklestila cestu až do semifinále dámského turnaje a jen pár míčů v náramné bitvě proti Marii Šarapovové ji dělilo od titulového boje. Tehdy se ocitla nejblíže jinému grandslamovému titulu než tomu, o který se hraje ve Wimbledonu. I pohár Daphne Akhurstové by jí slušel.

„Mám pro Petru slabost. Mým největším přáním do sezony 2018 proto je, aby zase vyhrála grandslam. Může se mi splnit už za dva týdny. Při absenci Sereny jsem přesvědčena, že je naprosto reálné, aby Kvitová na Australian Open zvítězila,“ píše v blogu na stránce WTA Martina Navrátilová. „Páni, to by byl příběh!“



