Skvělý Pastrňák pomohl čtyřmi asistencemi k výhře v Tampě

Po akcích Pastrňáka se Boston ujal na přelomu první a druhé třetiny vedení 2:0. Nejprve střelu havířovského rodáka tečoval v přesilové hře Rick Nash. Při druhém gólu si český útočník vybruslil z rohu kluziště a krásně uvolnil Patrice Bergerona. Na snížení Tampy Bay opět reagovala elitní lajna. V polovině utkání ještě hostům nebyl uznán gól kvůli krosčeku Pastrňáka, který ale o chvíli později připravil s Krejčím branku pro Nashe.

Tampa Bay se ještě jednou dostala na dostřel, když Michail Sergačjov využil střelou od modré čáry problému s výstrojí brankáře Tuukky Raska. Finský gólman si při zákroku zlomil nůž na brusli a nemohl se ve svém prostoru stoprocentně pohybovat. Rask upozorňoval na svůj problém rozhodčí, kteří můžou ale podle pravidel přerušit hru pouze v případě, že by přišel o helmu.

"Nikoho z toho neviním," řekl Rask. "Snažil jsem se sledovat puk a také jsem řval na rozhodčího, že mi vypadl z brusle nůž. Ale koukal se jiným směrem, asi si toho nevšiml. Potom přišla střela, plaval jsem tam, snažil se získat rovnováhu. Neměl jsem moc na výběr. Buď jsem mohl mlčet a soustředit se na hru, anebo křiknout na rozhodčího a po očku sledovat hru. Zvolil jsem druhou možnost," vysvětlil.

Rask už ale další gól nedostal a vyznamenal se v závěru druhé třetiny, kdy měl na hokejce vyrovnání Ondřej Palát. Rodákovi z Frýdku-Místku zápas nevyšel, v utkání si připsal ve statistice +/- čtyři záporné body. Boston soupeře dorazil třemi góly v závěrečné části. Branka na 5:2 padla po krásné spolupráce Pastrňákového útoku, který v zápase nasbíral celkově jedenáct bodů.

"Potřebujete, aby vaši nejlepší hráči byli nejlepší i v zápase, a to se dnes stalo," uvedl trenér Bostonu Bruce Cassidy. "Byl to ale vyrovnaný zápas, hlavně v úvodu. Dobře jsme si vedli v obraně, a když bylo potřeba, tak Tuukka vytáhl v pravou chvíli ohromně důležitý zákrok," doplnil obránce Zdeno Chára.

Tampa Bay byla aktivnější, soupeře v utkání přestřílela 36:24. "Když pominu skóre, hráli jsme velmi dobře. Měli jsme spoustu šancí, ale jejich gólman jich hodně chytil. Největší rozdíl byl v tom, že využili své možnosti, hlavně jejich první lajna," zhodnotil zápas kapitán Steven Stamkos.

Jednadvacetiletý Pastrňák, který byl v utkání vyhlášen třetí hvězdou, má na kontě 17 bodů v osmi zápasech play off. Díky bilanci 5+12 se dostal v kanadském bodování před pittsburské tahouny Jakea Guentzela (7+9) a Sidneyho Crosbyho (7+8).

Vegas po úvodní výhře 7:0 začalo skvěle i druhý zápas série, když William Karlsson na přelomu první a druhé třetiny dvěma zásahy dostal domácí do vedení 2:0. San Jose ale v rozmezí 22. až 35. minuty skóre otočilo. Na vyrovnání se podílel Hertl, který získal v útočném pásmu puk a přihrál ho mezi kruhy Loganu Couturemu. Dvěma góly se o obrat zasloužil Brent Burns.

"I když jsme prohrávali o dva góly, líbilo se mi, jak jsme hráli. Dokonce i kdybychom prohráli, tak bych hráče pochválil za jejich přístup. Zlepšili jsme se oproti minulému zápasu ve všem a byli jsme za to odměněni," těšilo trenéra San Jose Petera DeBoera. Kouč také vyzdvihl, že jeho svěřenci nezpanikařili ani za stavu 0:2 a hráli pořád stejně.

Domácí si v 54. minutě vynutili prodloužení, ve kterém vstřelili i gól. Rozhodčí ho ale po prozkoumání všech možných záběrů na videu neuznali kvůli nedovolenému bránění Jonathana Marchessaulta. Na druhé straně udeřil v 86. minutě v přesilové hře Couture.

Hosté byli v zápase střelecky pilnější (47:29), nutili domácí k faulům a v zápase hráli o pět přesilových her více než domácí (7:2). Dvě využili. "Vyhráli jsme více osobních soubojů, vytvářeli si šance, tlačili je a oni nás zastavovali už pod únavou fauly," řekl Couture.

Vegas tak prohrálo poprvé v play off. "Nejsem spokojený se spoustou věcí. Poměr vyloučených je jedna z nich. Hlavně se mi ale nelíbil přístup. Minule jsme hráli skvěle, bojovali jsme. Dnes jsme tohle 45 minut neukazovali. Asi jsme si mysleli, že to půjde samo. Nevím, nebyli jsme to my," stěžoval si trenér Vegas Gerard Gallant.