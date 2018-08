Slavia bez titulu? Spojil jsem s tím i osobní odpovědnost, říká Tvrdík

Pokud by Slavia po roční odmlce nezískala titul, mohlo by to mít důsledky i pro Jaroslava Tvrdíka. Klubový šéf v podcastu pro slavistickenoviny.cz hodnotil například také přestupovou politiku či postavení sportovního ředitele Jana Nezmara.

O cílech pro nadcházející sezonu

„Cílem akcionářů je pro tuto sezonu získat titul, to je absolutní priorita, to je pro nás nejdůležitější věc. K tomu vedeme sportovní úsek. Pro nás by byl velký problém, kdybychom nevyhráli, náš akcionář to takto postavil a já jsem s tím dokonce spojil nějakou osobní odpovědnost, jestli se nám to nepovede...

O ambicích v pohárové Evropě

„Základní skupina Ligy mistrů, tak, jak to majitel staví, realisticky, je spíš teorie než pragmatické očekávání. Cíle pro Evropu jsou nastaveny až pro přespříští rok.

O dalších případných posilách

„Podařilo se přivést hráče, které si sportovní úsek přál. Registroval jsem informaci, že by si trenér přál přivést ještě jednoho křídelního hráče, v této chvíli bych řekl, že to není v otázce hodin, nebo dnů takové rozhodnutí učinit. Jestli přejdeme přes Dynamo, umím si představit, že bychom sáhli ještě k posílení týmu nějakým opravdu velmi silným hráčem, abychom měli větší naději hrát skupinu Ligy mistrů. Ale bezprostřední posílení tým nečeká, management ho neplánuje."



Více si přečtěte na webu iSport.cz.

Čech předčil Voráčka, je nejlépe placený český sportovec. Jágr z žebříčku vypadl