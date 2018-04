Slavný fotbalový svatostánek Wembley se asi prodá, má o něj zájem americký miliardář Khan

„Můžeme potvrdit, že asociace dostala nabídku za Wembley od Shahida Khana,“ uvedla asociace v prohlášení. Podle deníku The Sun by Khan zaplatil 600 milionů ihned a dalších až 400 milionů z příjmů ze zápasů. Asociace by většinu z těchto peněz měla dát na rekonstrukci stovek hřišť po celé zemi, do kterých chce investovat až půl miliardy liber.

Wembley patří mezi nejslavnější fotbalové stadiony světa. V letech 2000 až 2007 prošel původní ikonický stadion z roku 1923 totální rekonstrukcí za 750 milionů liber (23 miliard korun). Pojme 90 tisíc fanoušků. Své domácí zápasy zde hraje anglické reprezentace a od loňska i Tottenham, jehož stadion je v rekonstrukci.

Využívá se i na jednorázové akce včetně evropských duelů NFL. Prodej stadionu by zřejmě znamenal častější zápasy zámořské soutěže v Evropě. Podle médií by dokonce mohl Khan přesunout svůj tým do Londýna a udělat z něj první klub NFL mimo Spojené státy.

Případný prodej by neměl ohrozit zapojení Wembley do fotbalového mistrovství Evropy 2020, londýnský stadion má hostit sedm zápasů včetně finále. Khan prý ani nemá v plánu na Wembley přesunout Fulham, za který hraje český reprezentant Tomáš Kalas.