Šmicer: Trpišovský na sebe nesmí nechat dolehnout tlak, ten Šilhavému zlomil vaz

Překvapilo vás odvolání trenéra Šilhavého?

„Člověk není hluchý nebo slepý, takže věděl, že ten tlak tam je. Nepostoupilo se v Champions League, jsme druzí za Plzní o nějakých 14 bodů a vypadlo se i v Evropské lize, takže se o tom už dříve spekulovalo. Ale Jarda vůbec nemusí odcházet se sklopenou hlavou. Myslím, že pro Slavii odvedl skvělou práci a věřím, že co nejrychleji získá zase někde jinde.“



Je Jindřich Trpišovský správným mužem pro Slavii?

„Když se podívám na týmy, které trénoval, ta mužstva hrála pěkný ofenzivní fotbal. Je to sympatický trenér, jenž má dobré vyjadřování do médií. Přeju, aby se mu dařilo. Věřím, že pod ním bude tým hrát nějaký jeho styl, nechám se překvapit.“

Bude fungovat spolupráce se sportovním ředitelem Janem Nezmarem jako tomu bylo v Liberci?

„Myslím, že angažování Honzy Nezmara je pro Slavii jednoznačně dobrým krokem. Protože ať už je to on nebo někdo jiný, klub jako je Slavia by měl mít sportovního manažera. Honza je férový kluk a v Liberci odvedl kus dobré práce. Nevidím důvod, proč by tomu tak nemělo být i v Edenu. Samozřejmě Slavia i Sparta jsou kluby, kde jsou větší tlaky a kde chce do dění mluvit víc lidí. Právě tohle možná zlomilo vaz i Jardovi Šilhavému. Je potřeba, aby Honza Nezmar i Trpišovský byli silní a nenechali se moc ovlivňovat tlakem zvenčí. Je to těžké, ale uvidíme, jak tohle zvládnou. Vidíme to ve Spartě, ale děje se to i ve Slavii.“

Jak může právě tlak ovlinvit trenéra Trpišovského, který přechází z relativně skromného prostředí Liberce do klubu s hvězdnými hráči?

„On samozřejmě tvrdí, že fotbal se vždycky hraje 11 na 11 a hřiště je všude stejné. To je sice pravda, ale fotbal ve Slavii a Spartě tímhle ani zdaleka nekončí. Tady člověk musí komunikovat s vedením nebo s agenty. Do toho narazí na daleko vyšší ega hráčů, než jsou na Žižkově nebo v Liberci. Tam si fotbalisté příliš vyskakovat nemůžou, zatímco tady mají kolikrát vlastní hlavu a myslí si, že by měli hrát více, či méně. Ale zatím to všude zvládal dobře, nevidím důvod, proč by se mu nyní nemělo dařit. Jen jde o jiné prostředí a může se to stát.“



Trpišovský je relativně mladý trenér, jak může působit na hráče?

„Myslím, že už to není žádný zelenáč. S Libercem má za sebou evropské poháry, při kterých si vedl skvěle. V kabině je 25 lidí a každý trenér má své oblíbence a neoblíbence. Nebo respektive hráče, které tolik nemusí. Měl je Šilhavý a teď je bude mít i Trpišovský. V kabině nejde, abyste měl rád úplně každého. Když jsem hrál, tak jsem se všema klukama v šatně taky nebyl kamarád. Poznal jsem kluky, které jsem nemusel kvůli tomu, jací byli v životě nebo jak se chovali. Ale na tom hřišti se musíte respektovat. Akorát s nimi pak nechodíte na obědy nebo večeře. A nesmíte o tom mluvit do médií.“ (směje se)

