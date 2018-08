Sparta řeší výtržníky na hřišti, hrozí vymáháním pokut i zákazy vstupu

Letenskému klubu hrozí ze strany UEFA tvrdý finanční postih i zavření stadionu v příštím pohárovém utkání. „Je to velký problém,“ přiznává Ondřej Kasík, ředitel komunikace Sparty. A tak se klub s policií snaží identifikovat co nejvíc lidí, kteří narušili zápas vběhnutím na hřiště.



Identifikace většiny výtržníků prý nebude pro policii problém, protože je lze rozpoznat podle obličeje (a to i předtím, než se zahalili) a dalších poznávacích znaků. „Ihned po zápase jsme policii předali záběry z kamer. Nyní budeme zvažovat další kroky,“ řekl Kasík.



Jaké mohou být? Sparta je zmocněna vymáhat náhradu škody, která patrně vznikne pokutou od UEFA, a ve spolupráci s policií také jednotlivcům znemožnit vstup na stadion.



