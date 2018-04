Spor mezi hvězdami MotoGP: Naštvaný Rossi obvinil Márqueze, že hraje špinavou hru. Ohrozil prý čtyři jezdce

"On ničí náš sport," zlobil se devítinásobný mistr světa Rossi. "Člověka vůbec nebaví s ním bojovat. Hraje špinavou hru," pokračoval italský jezdec a vypočítal, že Márquez během víkendu počínaje pátečními tréninky ohrozil celkem čtyři jezdce. "Jednou se to může stát každému. Člověk udělá chybu, jsou to závody. Ale tohle?" dodal.

Po souboji s Márquezem přišel Rossi v Termas de Río Hondo o šanci na bodované umístění. Čtyři kola před cílem jej španělský rival po stíhací jízdě z konce pole předjel, v boji o šesté místo se přitom dostal s Rossim do kontaktu a vytlačil jej na trávník, kde Ital upadl.

V té době už měl Márquez za sebou trestný průjezd uličkou v boxech kvůli nevídanému manévru při startovací proceduře, kdy těsně před rozsvícením zelených světel roztlačil motorku, aby nahodil zhaslý motor, a pak se v protisměru vrátil na své místo na roštu. A před incidentem s Rossim navíc najel zezadu do krajana Aleixe Espargara, který skončil mimo trať.

"Kdyby takhle jezdili všichni, bez respektu k soupeřům, byl by z toho nebezpečný sport. A to by mohlo špatně skončit. Něco musí následovat, ale já nejsem ředitel závodu," řekl Rossi a za vzájemný incident soupeře odsoudil. "Já už měl obavy, když jsem viděl na tabuli, že se blíží. On byl přitom o víc než sekundu rychlejší, proč nepočkal do příští zatáčky? Když mě dotáhl, úmyslně se mě dotkl. Narazil mi do nohy a do motorky, vystrčil mě ze stopy a já spadl. Asi mu to dělá radost," rozčiloval se Rossi.

Vztah obou šampionů není ideální od roku 2015. Tehdy Rossi bojoval o titul s týmovým kolegou Jorgem Lorenzem a souboj rozhodl incident s Márquezem v předposledním závodě. Rossi, který poté obvinil Márqueze, že krajanovi Lorenzovi pomáhá v cestě za titulem, způsobil Španělův pád. Za trest musel v závěrečném závodě odstartovat až z poslední řady a Lorenzo jej v konečném pořadí předstihl.

"Od Sepangu 2015 s ním nemám žádný vztah, takže tenhle incident nemůže nic zpřetrhat. Když on nemá respekt přede mnou, nemůžu ho mít ani já před ním," konstatoval Rossi. Nedělní událost přirovnal k vyhlášení války italský list Il Messaggero. "Oheň, který od Sepangu 2015 jen plápolal, se znovu naplno rozhořel. Válka mezi nimi oficiálně začala," napsal list.

Márquez z kolize nevyvázl beztrestně a v cíli dostal třicetisekundovou penalizaci. Z pátého místa kvůli tomu klesl mimo bodované pozice. Nepřipustil ale, že by se v případě Rossiho dopustil něčeho špatného. "Proti Valentinovi jsem neudělal nic zlého. Dělám chyby, ale jedno vím jistě: nikdy v kariéře jsem úmyslně nenajel do jiného jezdce," řekl Márquez. Po závodě se nicméně šel v boxech Rossimu omluvit, ale do garáže Yamahy nebyl vpuštěn.