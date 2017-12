Sportovcem roku je poprvé biatlonistka Koukalová

Olympijský vítěz z Ria před rokem ukončil desetiletou nadvládu žen v anketě, letos ale patřila sportovkyním všechna umístění na stupních vítězů. Druhá skončila s odstupem 119 bodů oštěpařka Barbora Špotáková, třetí byla tenistka Karolína Plíšková. Nejúspěšnějším mužem byl na čtvrtém místě veslař Ondřej Synek.

Koukalová, Špotáková i Synek v letošním roce získali zlatou medaili na mistrovství světa, Plíšková se poprvé v kariéře stala světovou jedničkou. O pořadí na třetím a čtvrtém místě rozhodl jediný bod.

Pátá skončila v 59. ročníku ankety další zlatá medailistka z MS snowboardistka Ester Ledecká, kterou následovala rychlobruslařská královna dlouhých tratí a trojnásobná Sportovkyně roku Martina Sáblíková. I v její sbírce úspěchů je zlato ze světového šampionátu.

Sedmé místo patří sportovnímu lezci Adamu Ondrovi, jenž letos zdolal v norském Flatangeru nejtěžší cestu světa s obtížností 9c. Na osmé a deváté pozici se umístili rychlostní kanoisté Josef Dostál a Martin Fuksa, mistři světa z neolympijské pětisetmetrové trati na kajaku respektive kanoi. Elitní desítku uzavřel oštěpař Jakub Vadlejch.

Kolektivem roku se stala reprezentace České republiky v malém fotbalu, úřadující mistři světa. Druzí skončili fotbalisté Slavie, třetí hokejisté Komety Brno, letošní čeští šampioni.

"Už jen to, že jsme se dostali mezi trojici nejlepších, je neskutečná věc. Pro nás není prioritní, že bychom měli vyhrávat nějaké ceny. My jsme v první řadě chtěli udělat hezký výsledek a užít si turnaj jako parta lidí. Podařilo se to, teď se to nějak nabaluje a je to skoro neuvěřitelný příběh," řekl kapitán týmu malé kopané Michal Uhlíř.

O cenu pro nejlepšího juniora se podělili atletka Michaela Hrubá a sportovní střelec Filip Nepejchal, cenu Emila Zátopka pro sportovní legendy převzali házenkářští mistři světa z roku 1967.

"Máme z toho velkou radost. Za těch padesát let je to snad podruhé potřetí, kdy na nás někdo vzpomněl a poděkoval za to, co jsme pro československou házenou udělali," řekl brankář Jaroslav Škarvan, jeden z osmi úspěšných házenkářů, kteří si užili aplaus diváků.

Slavnostní vyhlášení výsledků se uskutečnilo v pražském hotelu Hilton Prague. Do hlasování se zapojilo 217 novinářů.