Stanley Cup je v Praze. Útočník Vrána s ním bude slavit do půlnoci

Po krátkém setkání s médii a starostou Ivanem Kabickým na radnici Prahy 18 se dvaadvacetiletý Vrána přesunul s cenným nákladem černou limuzínou před obchodní centrum. Odstartoval tak více než dvouhodinový program, na jehož začátku převzal Cenu městské části Prahy 18 a jehož součástí byla také autogramiáda.

Vrána se kromě jiného setkal se známým mládežnickým trenérem Zbyňkem Zavadilem, který ho vedl při jeho působení v barvách letňanského týmu.

„Musím říct, že pan Zavadil mi strašně pomohl. Je to skvělý trenér. Věřil mi a byl na mě hodně tvrdý, ale myslím, že právě to je ten hlavní důvod, proč jsem se v hokeji tak zlepšil. Dává mi velké cíle a já jich musím dosáhnout,“ prohlásil Vrána.

„Za těch padesát let, co trénuju, tak trochu něco poznám. U Jakuba to bylo jasné po druhém tréninku,“ rozesmál publikum Zavadil.

O Vránově talentu a schopnostech byl hluboce přesvědčený. „A když se podíváte tři roky zpátky do novin, tam jsem v článku tvrdil, že Vrána bude jednou ozdobou NHL. A tou už dneska je, ale bude ještě větší a lepší, bude patřit k top hráčům,“ předpověděl Zavadil.

Díky Vránovi si mohl také vychutnat, jaké to je zvednout si nejcennější hokejovou trofej světa nad hlavu. Něco takového je sice zapovězené všem, kteří na poháru vyrytí nejsou, ale jedna výjimka přece existuje - když s dotyčným zvedá současně trofej nad hlavu i šampion NHL.

Vrána pozval na oslavy, které se posléze v centru Prahy promění v soukromou party, hodně lidí. „Celkem bylo na seznamu lidí, které jsem v souvislosti s dneškem oslovil, asi sto lidí. Jsou mezi nimi například i spoluhráči André Burakovsky, Michal Kempný nebo Kuba Jeřábek, tak uvidíme, kdo nakonec dorazí.“

Sám zvažoval i účast na oslavách Kempného. „Trošku jsem o tom přemýšlel, ale už jsem měl naplánovanou dovolenou s klukama ze Švédska. Byl jsem pět dní ve Španělsku a vrátil jsem se až v noci na dnešek, takže jsem od toho musel upustit,“ vysvětlil Vrána.

Plánoval, že pohár vezme také na Staroměstské náměstí či Karlův most. Užívat si ho bude do půlnoci. "Pak už asi kluci, co ho hlídají, budou chtít jít spát, ale třeba je ještě na chvilku přemluvím," plánoval Vrána, z jehož rukou poputuje Stanley Cup během čtvrtečního dopoledne zpátky za moře. Dalším v pořadí, komu bude na 24 hodin náležet, má být útočník Alex Chiasson, který do metropole USA přišel loni z Calgary a hned mohl slavit.

Stanleyův pohár zavítal do České republiky po třech letech. Naposledy ho před Kempným a Vránou ukázal v roce 2015 v rodné Vlašimi zadák Michal Rozsíval, když podruhé v kariéře triumfoval s Chicagem Blackhawks. Trofej se dosud podařilo získat 26 českým hokejistům.