Strach o Nečase: Proti Švédsku nejspíš nenastoupí. A možná to bude déle, obává se trenér Jandač

Bojovnost a enormní snaha, která vedla k obratu českých hokejistů při vstupu do mistrovství světa v Kodani proti Slovensku (3:2 v prodloužení), potěšila trenéra Josefa Jandače. Má však obavy o další působení na turnaji útočníka Martina Nečase, který při power play vyrovnával na 2:2. V nastaveném čase totiž devatenáctiletý talent nepříjemně upadl na mantinel a otřesený po utkaní zamířil na podrobnější vyšetření do nemocnice.

„Nevím. Myslím si, že nebude do hry. A mám obavy, že to nebude jen pro zítřek,“ řekl Jandač k Nečasovu stavu a výhledu na nedělní duel se Švédskem. Načas upadl na mantinel po kontaktu s betonem gólmana Marka Čiliaka.

Utkání se českému kouči hodnotilo radostněji. „Řekl bych, že jsme se postupně rozjížděli. Doháněli jsme výsledek, pak jsme soupeře zatlačili, šli jsme si za tím a asi jsme za to byli odměněni. Byly to nervy a bod navíc jsme si stoprocentně zasloužili. O třetí jsme v zápase přišli hlavně kvůli oslabením a přesilovkám,“ uvedl Jandač.

Český tým inkasoval obě branky v utkání v oslabení a po dvou třetinách prohrával 1:2. Zbytek zápasu měl ale převážně ve své režii a měl výraznou převahu. „Byla vidět ta naše touha, oni už se pak zaměřili hodně na bránění. Myslím, že by to v prvním zápase nemělo být tím, že by došli soupeři síly,“ pochvaloval si Jandač, jak týmu se podařilo Slovensko dostat pod tlak.

Přál by si ale ještě větší aktivitu před brankou soupeře. „Ještě to chce možná víc nahozených kotoučů do předbrankového prostoru. Máme furt problém, že od modré čáry trefujeme prvního hráče před sebou. Místo, aby se puk dostal do přebrankového prostoru, kde se může něco odrazit na dorážky a špinavé góly,“ uvedl Jandač.

Věří, že obrat téměř ztraceného zápasu týmu pomůže i do dalšího průběhu turnaje. „Vždycky je lepší, když se vyhraje a ještě to tímto způsobem otočíte. Pochopitelně z toho máme radost. Máme ale jeden zápas za druhým, v deseti dnech sedm,“ podotkl kouč.

Pochvaloval si skvělou atmosféru ve zcela zaplněné hale českými i slovenskými fanoušky. „Byla super. Bylo to úplně jiné než loni ve Francii, opravdu krásná atmosféra,“ podotkl Jandač.

Další zápas čeká Čechy již v neděli, kdy se utkají se Švédskem a v brance se místo Pavla Francouze objeví podle plánu David Rittich. O sestavě rozhodne i Nečasův stav. „Musíme se podívat, jak to bude. Máme možnost někoho dopsat. Robina Hanzla bychom chtěli, ale zatím to taky moc nevypadá. Uvidíme,“ dodal Jandač.