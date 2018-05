„Tohle bylo poslední!“ Plekanec po prohraném čtvrtfinále ukončil reprezentační kariéru

Plekanec dostal v rozhovoru po utkání dotaz, zda přijede pomoci národnímu týmu i za rok, když bude mít možnost. "Já už ne, tohle byl poslední," odpověděl útočník, který tuto sezonu NHL dohrával v Torontu Maple Leafs.

Brzký konec v play off MS ho mrzel. "Je to samozřejmě škoda. Když jsme to stáhli na těch 2:2, tak jsem věřil, že ten vítězný gól dáme. Škoda... Ale mám za sebou krásné mistrovství, nejen tohle, ale i ty ostatní, včetně těch medailových. A s tím i spoustu krásných zážitků," uvedl Plekanec v rozhovoru s novináři. "Šancí jsme měli dost, ale bohužel se nepovedlo," dodal.

Čechům se vůbec nepovedl začátek, už ve 13. minutě prohrávali 0:2. "My jsme byli možná na začátku zakřiknutí a báli se hrát. Nezdálo se mi, že by na nás nějak vlítli, ale dali dva góly vlastně z ničeho. První byl jeden hráč do tří, při druhém jsme měli hráče zpátky... Jsou to takové ty detaily, rychlejší přistupování v obraně, v tom jsou oni lepší než my," připustil Plekanec.

Sám měl velkou šanci zkraje druhého dějství ještě za stavu 0:2. "Chtěl jsem střílet, ale zastavilo se mi to tam," vysvětlil Plekanec.

Kladenský rodák se tak po juniorském světovém titulu z roku 2001 už nedočká toho seniorského. Za jedenáct šampionátů získal Plekanec jednou stříbro (2006) a dvakrát bronz (2011 a 2012).

Během působení v NHL, kde oblékal dres Canadiens stabilně od sezony 2005/06, si ceněný centr s výbornou defenzivní hrou připsal v základní části 998 utkání a 607 bodů za 232 gólů a 375 asistencí. V 94 bitvách play off přidal 53 bodů díky 18 trefám a 35 nahrávkám.

