Tomáš Berdych po prohře v prvním kole Roland Garros: Na bolest zad se vymlouvat nechci, ale na kurtu mi vadí

Antukovou sezonu zakončil dvaatřicetiletý Berdych prohrou v 1. kole French Open s domácím Jérémym Chardym 6:7, 6:7, 6:1, 7:5 a 2:6. V jeho hře byly náznaky tenisu bývalé světové čtyřky, ale chyběla jiskra a větší úderová jistota. I proto na agresivně hrajícího soupeře nestačil a dopadl jako v Monte Carlu, Madridu a Římě.

„Když se člověk podívá, tak nulu za antukovou sezonu jsem taky ještě neměl,“ řekl semifinalista z Paříže z roku 2010 novinářům a pokračoval: „Člověk sbírá zkušenosti, a ne vždycky jenom ty dobrý, ale i špatný musí vstřebat.“

Řeč se pak rychle stočila na jeho záda. Stejný problém měl na French Open loni, pak ho omezoval na US Open v New Yorku a v říjnu kvůli bedrům ukončil předčasně sezonu. „Mám dny, kdy to je v pohodě, a pak přijde pár dnů, kdy to je špatný a limituje mě to. Nevím, kdy budou dobré dny a kdy špatné,“ pokrčil rameny.

Nepociťuje ostrou píchavou bolest, ale tlak, který ho v určitých chvílích limituje a nepustí dál. „V levé spodní části. Když to je hodně blbé, tak to jde dolu do levého hamstringu (zadní strany stehna) a nahoru do zad,“ popsal, jak se zranění projevuje.

Na záda se ale nevymlouvá. „Nejsem jediný, kdo má tyhle problémy. Musím se s tím naučit fungovat. Je to o typu hráče. Někdo je s tím schopný hrát, protože ho to provází celou kariéru,“ řekl Berdych. Jemu se většinou zranění vyhýbala. „Nikdy jsem neměl zdravotní problém a jsem puntičkář, tak mi to vadí. Nejsem na kurtu svůj a nedokážu hrát, co chci,“ zamýšlel se dvojnásobný vítěz Davisova poháru.

V Melbourne na Australian Open záda ještě držela, Berdych předváděl rychlou hru a došel až do čtvrtfinále. V únoru ještě byl v semifinále v Marseille, ale od té doby se mu nedaří a záda na tom mají lví podíl. „Nejhorší je pro mě to, že jsem schopen se dát na nějakou dobu do kupy, začnu hrát a najednou se to zhorší v půlce zápasu,“ podotkl.

O pauze, jakou si během antukové sezony dává třeba Švýcar Roger Federer, ale neuvažoval. „Ne každý má ten komfort, který si může dopřát Roger, a v tomhle stadiu kariéry možnost si vzít víc času. On si to zasloužil. Antuka je na tohle nejhorší, nikdo jiný si bohužel nemůžeme dovolit nehrát,“ konstatoval Berdych.

Každý den věnuje svému mohutnému tělu hodně péče. Cvičí a pracuje s fyzioterapeuty. Zlepšení ale nepřichází a o dalším řešení neví. „Holt je to něco, co může přijít s opotřebením. Mám za sebou obrovskou porci zápasů a u mě to není o tom, že se bavíme o někom, kdo má metr osmdesát a pětašedesát kilo,“ uvedl a dodal, že operace není na pořadu dne. „Nepadlo to ani od jednoho člověka,“ poukázal na názory lékařů.

Pro tenistu Berdychova formátu, který byl osm let ve světové desítce, je náročné zažívat podobné období. "Je to o tom najít vnitřní sílu, že nebojuju jen s tím, koho vidím na druhé straně kurtu, ale nejdřív musím být fit," řekl Berdych. "Kdyby mi bylo dvacet, tak se změní pár věcí a fungujete dál, ale takhle to je těžký."

Zatím ale nepřemýšlí o konci kariéry. Nestanovil si, jak dlouho chce ještě svoji tělesnou schránku trápit. "Vždycky jsem byl ten, co se rozhodoval ze dne na dne. Tyhle věci nějakým stylem plánovat nejdou. Zatím se snažím hledat cestu. Až dojdu do stádia, že se třeba jednoho dne vzbudím a řeknu: 'Dobrý...'," řekl.

Snaží se nevidět věci pouze černě. Pomáhá mu k tomu rodina a fakt, že umí oddělit práci od ostatních věcí. "Teď je blbé období, ale nesmí přebít to všechno krásné, co jsem za ta léta zažil. A já pořád věřím, že mě ještě nějaké krásné věci s tenisem čekají," řekl a vzhlížel k turnajům na travnatém povrchu. "Nepřesouvám se v ideálním stavu, ale loni to bylo dobré a já se na to těším i letos," řekl.