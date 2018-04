Třinec začal finálovou sérii lépe, zdolal Kometu Brno 5:1

Hokejisté Třince vstoupili úspěšně do finálové série extraligy a porazili doma mistrovské Brno 5:1. Kometa až v šestém utkání venku v letošním play off poprvé neuspěla. Dvěma góly se na úspěchu Ocelářů podílel Jakub Petružálek. Druhý zápas se hraje v neděli od 16:00 opět v třinecké Werk Aréně.

Ocelářům, kteří nastoupili bez obránce Vladimíra Rotha, vyšel vstup do utkání a po 113 vteřinách se dostali do vedení. Hrňa se šikovnou otočkou uvolnil kolem Malce a našel bekhendem Marcinka, který z brankoviště usměrnil puk za Čiliaka. Kometa se snažila odpovědět pokusy Erata a Nečase, ale v šesté minutě udeřili znovu domácí. Polanský prokličkoval do útočného pásma a na levém kruhu uvolnil Krajíčka, jenž zamířil přesně k protější tyči.

Hrubec si pak poradil se střelou Holíka, který se prodral po pravém křídle. V polovině úvodní části už další Holíkova akce vedla k vyrovnání. Centr druhé formace přihrál Zaťovičovi, který stihl přistrčit puk mezi kruhy volnému Haščákovi a Hrubec neměl šanci zasáhnout.

Ve 12. minutě mohl Haščák vyrovnat, ale zblízka ztroskotal na Hrubcově betonu. Kometa se pak ubránila v prvním oslabení zápasu při pobytu Radima Zohorny na trestné lavici. V 18. minutě mohl zvýšit náskok domácích Adamský, jehož vysunul Krajíček, ale Čiliak svůj tým podržel.

V úvodu druhé části vyhodil brněnský gólman puk do hlediště a trest za zdržování hry zužitkoval Petružálek. Nejdříve ještě Čiliakovi pomohla po jeho střele tyč, ale o chvíli později Petružálek po Hrňově ideální přihrávce zamířil do odkryté branky.

Oceláři vzápětí dostali Kometu pod velký tlak, ale Čiliak zneškodnil Svačinovo zakončení. Kometa potom po faulech Marcinka a Rákose hrála celé čtyři minuty v početní výhodě, domácí se však ubránili. Hrubec si poradil s Nečasovým pokusem. Třinec odolal i při vyloučení Linharta, který po návratu z trestné lavice vyřešil přečíslení dvou na jednoho individuálně, ale neuspěl.

V úvodu závěrečné části zahrozil nejdříve Nečas a pak domácí Chmielewski a Hrňa. Kometa se ubránila při Malcově trestu, ale v 47. minutě znovu inkasovala. Rákos uvolnil Petružálka, který z pravého kruhu zamířil přesně k pravé tyči. Zvýšit mohl ještě Adamský, ale po blafáku do bekhendu minul.

Kometa přitvrdila a po zákrocích Vondráčka na Polanského a Gulašiho na Ondřeje Kovařčíka hrála 89 sekund v oslabení tři proti pěti. Stav se nezměnil ani při Zaťovičově trestu, ale v 58. minutě se radoval z páté třinecké branky Chmielewski po kombinaci s Marcinkem.

Zmírnit prohru Komety mohl ještě Zaťovič, který trefil tyč. Nervózní závěr doprovodilo několik drobných potyček.