Turnaj mistryň: Plíšková porazila obhájkyni titulu Wozniackou hladce 2:0

Na rozdíl od Petry Kvitové, která úvodní zápas Turnaje mystriň prohrála, vstoupila Karolína Plíšková do turnaje vítězně. Ve druhém utkání Bílé skupiny překvapivě hladce smetla z kurtu dánskou obhájkyni trofeje Caroline Wozniackou ve dvou setech (6:2 a 6:4).

V úterý Plíšková narazí na Svitolinovou a Kvitová na Wozniackou. Na český souboj tak dojde ve čtvrtek a může se v něm rozhodovat o postupujících. „Byla jsem spokojená nejen se servisem ale i s hrou od základní čáry. Bylo znát, že je Caroline jako obhájkyně nervózní,“ řekla na kurtu loňská semifinalistka Plíšková, která se letos na Masters kvalifikovala až mezi posledními tento týden.

Plíšková hrála s obvázaným pravým lýtkem a ve druhé hře přežila dva brejkboly. Vzápětí udeřila a ziskem pěti her v řadě rozhodla o vývoji první sady. Hrála trpělivě ve výměnách, zároveň ale dostatečně agresivně, a druhý set začala vedením 2:0.



„Jseš set a brejk nahoře. Hraj v klidu a zůstaň pozitivní. Ona ti to nedá. Víš, jak zahrát důležité míče,“ říkala jí australská trenérka Rennae Stubbsová. Plíšková poslouchala tiše a jen kývala hlavou, za to na kurtu dominovala. První dva mečboly při podání Dánky nevyužila. Vzápětí prohrávala 15:40, ale i devátý a desátý brejkbol odvrátila a zápas ukončila esem.