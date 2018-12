Tvrdá bitva rapperů: Marpo musel ještě v noci k doktorovi. A co výzva od Vémoly?

Marpo s Rytmusem předvedli v zaplněné pražské O2 areně v rámci galavečera XFN 15 pořádnou válku. Tvrdou bitvu nakonec podle očekávání ovládl Otakar Petřina alias Marpo, i když až na body. Zřejmě i kvůli tomu, že ho bolela zraněná ruka. S napuchlým kloubem pak musel ještě v noci k lékaři a fotkou se pochlubil na sociální síti. „Jsem rád, že to nakonec bylo na šest kol. Být to jen pár úderů a konec, tak z toho máme ve finále všichni ho*no,“ hlásil ale po zápase šťastný vítěz. A co Marpo odpověděl na pozápasovou výzvu Karlose Vémoly?

Rytmuse jste nakonec udolal až na body. Překvapilo vás, že vydržel celých šest kol?

„Určitě. Už ve druhém kole byl nahulenej a myslel jsem, že už bude konec. Klobouk dolů před ním, že to vydržel. Stačí se podívat na mou ruku, vydržel neskutečný bomby.“

Co máte s rukou? Je to zlomené?

„Ne, to ne, bude to jenom naražený. Já jsem do zápasu trochu rozbitej šel. Nikde jsem to neříkal, ale dokonce jsem si asi před dvěma měsíci zlomil čtyři žebra. Jsem rád, že jsem vůbec mohl nastoupit. Jak Patrik někde říkal, že mám krátké údery, tak to bylo právě tím, že jsem vůbec nemohl hýbat trupem.“

Co teď cítíte, když už je po všem? Úlevu?

„Spíš mě to hrozně mrzí. Na tenhle zápas jsem se strašně těšil. Byl to první zápas v životě, který jsem si vážně užil. V těch předchozích jsem byl třeba nervózní, ale tohle byl večer mého života.“



Těšilo vás, že se zápas s Rytmusem nesl v přátelském duchu včetně objetí?

„Takhle to bývá vždycky. Před zápasem jsou lidi nas*aní a nabroušení, to musí být, ale po zápase je to jinak. Tohle je sport, není to žádná pouliční bitka. Jsem rád, že to takhle dopadlo.“

