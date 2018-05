Úplná Potěmkinova vesnice. Rusové před šampionátem skrývají ošklivé domy, místy mizí i celé osady

Jak se blíží mistrovství světa ve fotbalu, které začne 14. června v Rusku, tím více v ruských městech přibývá zákazů a omezení, upozorňují ruská i zahraniční média. Jak už to v podobných případech bývá, úřady se také snaží zamaskovat vše, co by kazilo příznivý dojem, a tak pod plakáty a za ploty mizí zchátralé domy, místy i celé osady.

„Obyvatelé osady Glebovskij u Moskvy se jednoho rána probudili a zjistili, že před domy jim stojí třímetrový plechový plot, obklopující silnici, po které budou během šampionátu projíždět autobusy s francouzským týmem a novináři,“ vylíčila televize Dožď. Kvůli plotu teď někteří obyvatelé ani nemají přístup k vstupním dveřím do svého domku.

„Nikdo se nás na nic neptal. Úřady tak rozhodly - a hotovo. Ještěže jsem byla doma, podařilo se mi zařídit vchod přes zahradní branku,“ vylíčila jedna z obyvatelek. „Schovali nás za plotem. Proč schovávají domy? Domy jsou takové, jaké jsou,“ zlobila se její sousedka. Teď se tu prý cítí jakoby žila v Černobylu, tedy na místě jaderné katastrofy, odkud se všichni lidé museli vystěhovat.

Osada podle televize ale vypadá zhruba stejně jako v době, kdy ji naposledy navštívili zahraniční hosté - a to bylo v zimě 1941, kdy se němečtí vojáci pokoušeli dobýt Moskvu.

„Vzhled se od té doby příliš nezměnil a zůstalo by tomu tak dalších 77 let, nebýt nového přepadení v podobě mistrovství světa. Co dělat? Stařičký stadion ještě lze dát rychle do pořádku, aby posloužil k tréninkům, ale co se vším ostatním? Řešení se našlo ještě před příjezdem Francouzů,“ poznamenala stanice o důvodech vztyčení třímetrového plotu 'na všech ulicích, vedoucích ke stadionu', aby fotbalisty a novináře uchránila od ošklivého výhledu.

V Nižním Novgorodu se zase rozhodli dvě desítky zchátralých domů v havarijním stavu zakrýt plakáty se zobrazením úhledných staveb, čili 'falešnými fasádami', jak napsal list Moskovskij komsomolec. V Rostově má být takových plakátů s fasádami 250.

„Ruské úřady se nikoliv poprvé snaží před hosty zakrýt výhledy, za které by se styděly. Návštěvy prezidenta Vladimira Putina v regionech jsou často provázeny zoufalými pokusy dát místa do pořádku,“ poznamenal britský list The Times.

„Ve všech městech, kde se šampionát odehraje, zavádějí omezení na vstup, policie hromadně prověřuje obydlí a chytá občany, kteří zde nemají stálé bydliště,“ napsal server Newsru.com. Na jednom ostrově v Kaliningradu, kde kromě fotbalového stadionu jsou i obytné domy, zavedli zvláštní režim, a tak všichni místní potřebují propustky, aby se vůbec dostali domů.