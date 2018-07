V Americe řeší hostesky na Tour, ptali se i českého sponzora

Jako hlavní kritička současných pořádků vystupuje bývalá britská cyklistka Emma Pooleyová. „Lidé na pódiu by měli ceremoniál udělat vznešený a okouzlující. Nechápu, co s tím má dělat, jakého pohlaví jsou,“ staví se proti.



Mluvčí Tour Fabrice Tiano odmítá, že by ředitel Christian Prudhomme zvažoval jakoukoliv diskuzi o změnách. „Během mužských závodů máme na pódiu ženy, při ženských závodech je to naopak,“ vysvětlil.



I to však Pooleyová odmítá a připomíná, že ženský závod při Tour má formu jednodenního závodu, který je přidružený k jedné mužské etapě. „Dovedete si představit, že by na newyorském maratonu předávali mužům trofeje pouze ženy a běžkyně by závodily jinde a měly by pouze pětikilometrovou trať?“ ptá se.

