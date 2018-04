V nominaci hokejové reprezentace na MS jsou i Plekanec a Hyka

Překvapením v nominaci je gólman Dominik Hrachovina z Tappary Tampere, který bude jistit jako trojka Pavla Francouze a Ritticha. V týmu tak nahradí Dominika Furcha. Třiadvacetiletý Hrachovina je jediným hráčem ve výběru bez reprezentačního startu.

Z mladších hráčů dostanou šanci Chytil, Martin Kaut z Pardubic a Martin Nečas z Brna. Vyřazeni byli například junior Filip Zadina, Filip Chlapík z Ottawy nebo Martin Frk z Detroitu, který v sezoně sehrál za Red Wings 68 zápasů a připsal si 25 bodů a 11 branek.

"Bylo to samozřejmě těžké, protože přijede kluk, který letos prorazil do NHL. Ale ten výkon nás nijak nepřesvědčil a chtěli jsme být spravedliví," řekl trenér Josef Jandač k vyřazení čtyřiadvacetiletého Frka.

U Zadiny, který by měl patřit mezi hvězdy letošního draftu NHL, bylo podle Jandače znát, že hrál celou sezonu v juniorské soutěži QMJHL. "Je to hráč, který určitě v budoucnu potáhne český nároďák. Přeci jen hrál celý rok juniorský hokej a někdy to bylo znát. Dali jsme mu aspoň šanci a prostor. Viděl, o čem to je, a třeba další roky už bude mít zelenou," podotkl Jandač.

Chlapík sehrál v premiérové sezoně v NHL 20 utkání, ale na šampionát se nepodívá. "Dali jsme mu taky šanci a prostor, ale na mistrovství to nebylo. Byli tam další hráči, třeba Kaut nás přesvědčil víc," uvedl Jandač.

Chytil, který má na kontě za Rangers devět utkání v NHL, si naopak místo v kádru vybojoval. "Střídal lepší momenty s horšími, ale věříme v to, že jeho univerzálnost nebo schopnost přejít jeden na jednoho by nám mohla taky nabídnout něco navíc," dodal Jandač.

Devatenáctiletý Nečas, který na stratu sezony sehrál jeden duel v NHL za Carolinu a patřil po návratu k oporám mistrovské Komety Brno, po nemoci sehrál při debutu dva duely na Švédských hrách. "Nečas byl už diskutovaná otázka ohledně olympiády, teď jsme ho pozvali. Bohužel onemocněl, ale věříme, že do týmu zapadne," podotkl Jandač.

Zranění vyřadila ze hry o MS například obránce Jakuba Krejčíka, Ondřeje Vitáska nebo Vojtěcha Mozíka. Až dnes byla oznámena účast Plekance, který zvažoval po loňském MS konec v reprezentaci. "Moc si vážím toho, že nás Tomáš Plekanec doplní. Byli jsme v jednání až do poslední chvíle a dneska nám dal jasně vědět, že pojede na mistrovství světa," uvedl generální manažer Jiří Fischer na večerní tiskové konferenci.

"Udělal mi radost. Hodně jsme tým omladili a potřebujeme nějakého zkušeného matadora, který dokáže ty mladé vést a zklidnit. Měli jsme problémy na pozicích centrů, mohlo by se nedejbože ještě něco stát. Tomáš má velké zkušenosti a měl výborné play off," doplnil Jandač.

Pětatřicetiletý Plekanec, který se připojí k týmu ve středu a čeká ho již jedenáctý šampionát, však nebude kapitánem. "Céčko" bude mít na dresu Roman Červenka.

Účastníka loňského šampionátu Hyku uvolnilo Vegas po vyřazení farmářského celku Chicago Wolves v AHL, přestože nováček NHL hraje druhé kolo play off. "Poté, co skončil, tak jsem se s ním spojil a on projevil zájem. Zavolal jsem generálnímu manažerovi (Vegas) Georgi McPheeovi a on jej uvolnil. Samozřejmě, že jsme rádi," prohlásil Fischer.

Podobně nyní vedení reprezentace jedná ještě o startu Radima Šimka, který působil na farmě San Jose Sharks v celku San Jose Barracuda a pro nějž také play off nižší AHL skončilo. "Teď jej čeká výstupní zdravotní prohlídka a pohovory, po kterých budeme vědět více," řekl Fischer na adresu obránce, který v sezoně ani jednou v NHL nehrál.

Čeští hokejisté dostali po dnešním návratu ze Švédských her volno, opět se sejdou ve středu v Praze a o den později odletí do Dánska. V Kodani se v základní skupině A postupně utkají se Slovenskem, Švédskem, Švýcarskem, Ruskem, Běloruskem, Francií a Rakouskem. První zápas je čeká v sobotu od 20:15.