V premiérové sezoně se včetně play off trefil osmkrát, v té následující se zlepšil na rovných 30 zásahů. Pak již jeho kroky vedly do NHL, kde doposud celkem v základní části NHL odehrál 1733 zápasů, v nichž nasbíral 1921 bodů za 766 branek a 1155 asistencí. To jej řadí na druhé místo produktivity za nedostižného Waynea Gretzkého, v pořadí střelců i odehraných zápasů je třetí. V play off přidal dalších 201 bodů.

Kromě toho má na svém kontě tři sezóny v KHL, hrál i v Itálii a Německu a kdykoli byla příležitost i českou extraligu za své Kladno. V KHL dal celkem 82 gólů a v české lize (včetně československé) 68. Kromě toho nastřílel i 47 gólů v seniorské reprezentaci.

Jágr získal prakticky všechny cenné trofeje v čele s olympijským zlatem, dvěma tituly mistra světa a stejným počtem triumfů ve Stanleyově poháru a zařadil se mezi nejvýraznější osobností českého sportu i světového hokeje.