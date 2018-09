Válka o zlatou Ester. Svaz manipuluje a štve proti ní veřejnost, tvrdí Ledecký. Bude závodit za jinou zemi?

Kauza kolem reprezentační smlouvy Ester Ledecké pokračuje dál. Na setkání s novináři, které uspořádala její agentura Sport Invest, vystoupil i Ledecké otec Janek, který připustil, že klidně může závodit i za jinou zemi. „Úplně otevřeně musím říct, že když to jinak nepůjde, tak je to samozřejmé,“ uvedl Ledecký. Podle zástupců agentury nejde ve sporu se svazem o peníze, ale podmínky výběru sponzorů.

Klid na frontě mezi zástupci Ester Ledecké a lyžařským svazem? Ani náhodou. Otec dvojnásobné olympijské šampionky Janek Ledecký obvinil šéfa sportovní organizace Lukáše Sobotku ze lži a vyzval ho k rezignaci. „Jestli to je frajer, tak potom, co provedl, rezignuje, protože tohle se nedělá,“ hřímá tatínek závodnice.

Janek Ledecký se ostře vložil do sporu o podpis reprezentační smlouvy jeho dcery Ester s lyžařským svazem, kterému vyčítá vyhrožování mimo jiné tím, že nebude přihlašována k závodům. Jeho dcera zatím podle něj pokračuje v soustředění v chilském středisku La Parva.



Co vyčítáváte Lukáši Sobotkovi?

„Pan Sobotka naprosto otevřeně do médií lhal o té nejzásadnější záležitosti, o které se tady bavíme, o tom, jestli bude svaz Ester přihlašovat k závodům, nebo ne. Jednání bude hodně složité po včerejším vyjádření výkonného výboru, kde se snažili populisticky manipulovat s čísly, asi aby veřejnost popudili proti Ester: Přijde mi to tak nesolidní, že něco takového jsem ve sportu ještě nezaznamenal.“

Sobotka se v úterý ohradil proti nařčení o vydírání Ester Ledecké. Její agentura Sport Invest ale zveřejnila srpnovou žádost k podpisu smlouvy, kde svaz skutečně hrozí, že pokud Ester smlouvu nepodepíše, bude ze strany svazu zastaveno veškeré financování, a nebude přihlašována na závody...

„Opravdu mě vytočilo, že došlo na pohrůžky, které zaznívaly celou etapu našeho zákopového boje se svazem lyžařů. Pořád mají vztyčený prst: Támhle tě necháme závodit, támhle ne, támhle tě pustíme, támhle nepojdeš. Po tom úžasném úspěchu mě dostalo na kolen prohlášení svazu, že ji nepřihlásí na závody. A že partnerům doporučí, aby s Ester přerušili smlouvu. Považuju to za bizarní a nehoráznou záležitost.“

Co znamená vaše tvrzení o zákopové válce?

„Když jí bylo šest let, od té doby vedeme se svazem lyžařů nepřetržitou válku. Chtěl bych říct, že to nikdy nebylo o výši příspěvku, který nebyl na začátku žádný. Vždycky to bylo proto, že funkcionáři podlehli pocitu, že závodníci a závody jsou tady jenom díky svazu lyžařů. Já bych chtěl říct, že to tak není. Tou pravdou je, že bez členství ve svazu lyžařů si nezazávodíte. Nicméně, kdyby tady nebyl svaz, tak by se závodníkům závodilo úplně senzačně. Akorát funkcionáři svazu by si museli najít nějakou práci. Kdyby tady nebyli závodníci, tak tady není ten svaz.“



Hrozí že fenomenální Ledecká bude závodit za jinou zemi? A jak na ní současná situace dopadá?