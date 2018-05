Vedení Sparty je stejná pocta jako trénování německého nároďáku, ale začínáme od začátku, říká nový kouč Uwe Krupp

„Je to vzrušující a já jsem opravdu nadšený, mohu jen zopakovat, že to beru jako poctu a privilegium, že mohu vést slavný klub s tak dlouhou tradicí a historií. Je to skoro taková pocta jako vést německý národní tým. Je to velmi podobné a hodně lidí sleduje, zda odvádíte dobrou práci,“ řekl novinářům dvaapadesátiletý Krupp.

Na tlak, který vyvolávají velká očekávání, je zvyklý. „Na každého trenéra je tlak. Hrál jsem za Kolín nad Rýnem a pak jsem ho i trénoval, naposledy Eisbären Berlín, předtím německá reprezentace... Všude ten tlak byl, je součástí téhle práce,“ podotkl Krupp. „Udělám všechno, abychom uspěli a lidé mohli být na Spartu hrdí. Vím, že poslední sezona nebyla dobrá, tak snad se nám povede lépe,“ přál si Krupp.

Na předchozí adrese v Eisbärenu Berlín došel až do finále, přesto cítil, že už byl čas jít. „Myslím, že každý trenér uzavírá ve svém týmu určitý kruh. Podpisem kontraktu vše začíná a je to jako když ručičky obíhají ciferník. Čas běží. Taková je realita. V Berlíně jsem nedosáhl na titul a já i klub jsme cítili, že je čas na změnu, což je ale naprosto v pořádku. Nový hlas má zase nový dopad na tým,“ konstatoval Krupp.

Nabídek měl více. „Neměl jsem moc času si v klidu sednout a všechno si v klidu probrat. Měl jsem i ten nápad, že bych se vrátil zpátky do Severní Ameriky, ale Petr (Bříza) s Michalem (Brošem) a Jardou (Nedvědem) byli velmi upřímní,“ řekl Krupp.

V těchto dnech už probírají společně složení kádru. „Pomáhají mi právě (sportovní manažer) Michal Broš a Jaroslav Nedvěd. Znají dobře mladé hráče, kterým jsme se hlavně věnovali v těch předchozích dnech, podíváme se také na video, abychom mohli dělat rozhodnutí,“ přiblížil Krupp. Nevyloučil zahraniční posily, ale ne za každou cenu. „Jde o český tým, takže když už přivedeme zahraničního hráče, musíme si být jistí jeho kvalitami.“

Sám také musí udělat zásadní rozhodnutí o obsazení střídačky. „Máme tu Jaroslava Nedvěda a ostatní pozice ještě řešíme. Věřím ale, že dojdeme k dobrému rozhodnutí,“ uvedl Krupp.

Cíl do sezony si dává jako vždy stejný - vyhrát co možná nejvíce zápasů. „Abychom skončili co nejvýše, ale každá soutěž dnešní doby je hodně vyrovnaná; od NHL až po Německo, Švýcarsko nebo Česko, všude máte několik silných týmů,“ podotkl Krupp. „Je to velká výzva, ale zároveň jedna z mnoha, protože ty přichází pořád nějaké. Potřebujeme dobře odstartovat. Jakmile odehrajeme deset dvanáct třináct zápasů a změříme síly se všemi, budeme mít lepší přehled, jak na tom jsme,“ doplnil Krupp.

S německými hráči s českými předky o Spartě nehovořil. „Vše se seběhlo velmi rychle, takže napřímo jsem s nikým na tohle konkrétní téma nehovořil. Letmo jsem byl ale v kontaktu s Pavlem Grossem, který zná Spartu velmi dobře, a říkal mi, že mu mohu zavolat kdykoliv s jakoukoliv otázkou,“ prozradil Krupp.

Českou metropoli zná vítěz Stanley Cupu velmi dobře. "Vím o reputaci Prahy ve světě. Byl jsem tu už před lety na mistrovství světa a od té doby jsem město párkrát znovu navštívil. Zrovna včera jsme byli s dětmi v zoologické zahradě. Jde o nádherné město a já jsem moc šťastný, že jsem tady," pochvaloval si Krupp.

„Jsme si samozřejmě vědomi toho, že nepočítaje slovenské trenéry, čistě zahraniční kouč tu v extralize ještě nebyl. Ale postupně si říkáme, že jsme ten krok vlastně mohli udělat už dřív. A když byla možnost sáhnout po Uwem, nebylo nad čím přemýšlet,“ poznamenal manažer Broš.

Klubovému vedení se líbí skutečnost, že Krupp nezná jednotlivé hráče, nemá je tedy nijak zaškatulkované. „Všichni začínají od začátku a startují ze stejné čáry. A mohou si být jistí, že budou hrát jen podle vlastních výkonů. Máme také informace o tom, že Uwe je tvrdý kouč. Vyžaduje poctivou práci a přístup, takže když se mu třeba něco nelíbí na tréninku, dá to jasně najevo, ale každý by za něho dal ruku do ohně,“ doplnil Broš.