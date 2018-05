VIDEO: Takhle plzeňští fotbalisté slavili titul. Šádek velel s klackem z amerického obrněnce

Po dekoraci a předání poháru na stadionu se mužstvo přesunulo za fanoušky na náměstí Republiky. Viktoriáni, oblečení do mistrovských triček s číslem pět symbolizující počet titulů, přijeli do centra oslav stylově. Na dvou vojenských obrněncích, které představují jeden z hlavních motivů tohoto ročníku.



„Jdu s klackem proti dvěma tankům,“ prohlásil před sezonou plzeňský generální manažer Adolf Šádek v narážce na mohutné posilování Slavie i Sparty. Na konci ročníku se ale může smát on se svou zkušenou partou. Podívejte se na video:

