Volbami žijí i sportovci. Hradilek si oddechl, že bude i druhé kolo

Čeští sportovci s napětím sledovali průběh prvního kola prezidentských voleb, a to často i daleko od domova. Mistr světa a majitel olympijského stříbra kajakář Vavřinec Hradilek si na soustředění v Kanadě oddechl, když se dozvěděl, že prezident Miloš Zeman nezískal nadpoloviční většinu hlasů. Zlatá olympijská střelkyně Kateřina Emmons vyzvala pro druhé kolo ke spojení hlasů proti současnému prezidentovi.

Hradilek se obával, že by druhé kolo ani nemuselo být. „Byla to reálná šance, ten volební potenciál se tomu blížil," řekl ČTK Hradilek. Sám v prvním kole nehlasoval, protože se připravuje daleko od Toronta, kde byla volební místnost.

Na druhé kolo už bude zpátky doma a netají se tím, komu dá svůj hlas. „Určitě budu podporovat pana Drahoše. Když se sečtou hlasy ostatních kandidátů, kteří ho už teďka veřejně podporují, tak si myslím, že je velká šance, aby byl Miloš Zeman poražen. Což je pro mě osobně asi nejdůležitější část těchhle voleb," řekl kajakář. Dodal, že jako prezidenta by si uměl představit i Michala Horáčka, Marka Hilšera a Pavla Fischera.

Byl jedním ze sportovců, kteří na sociálních sítích burcovali lidi, aby šli k volbám. „Řekl bych, že je obecně důležité lidi motivovat, aby chodili k volbám. Jsem rád, že ta volební účast sice nebyla tak úplně velká, ale nebyla ani dramaticky špatná," zhodnotil Hradilek.

Basketbalista Tomáš Satoranský si odskočil k volební urně ve Washingtonu mezi dvěma zápasy NBA. „Díky sociálním sítím i rodině doma jsem měl o kandidátech přehled," řekl ČTK. O důležitosti voleb se na vlastní kůži přesvědčil, když loni sledoval volbu amerického prezidenta. Komu dal svůj hlas, ale neprozradil.

Bývalý profesionální mistr světa v boxu Lukáš Konečný před pěti lety při prezidentské volbě aktivně podporoval Miloše Zemana, tentokrát ale pro něj nehlasoval. „Za pět let se to u mě trošku změnilo. Neřekl bych, že jsem úplně proti němu, ale pár jeho kroků mi nesedělo. Nejvíce to, jak si notuje s Babišem," vysvětlil Konečný.

Tentokrát volil Mirka Topolánka, pro druhé kolo tipuje vítězství Jiřího Drahoše. „Samozřejmě, že se nespojí všichni, kteří volili ostatní, ale myslím si, že většina ano. Pro druhé kolo tak nepovažuji Zemana za favorita," dodal dvojnásobný bronzový medailista z amatérského mistrovství světa.

Ke spojení hlasů proti Zemanovi přímo vyzvala trojnásobná olympijská medailistka ve sportovní střelbě Kateřina Emmons. „Myslím, že ve druhém kole to dobře dopadne a budeme mít prezidenta, který nás bude výborně reprezentovat. Profesor Drahoš je velice inteligentní člověk, schopný kultivované debaty a kompromisu. Všichni, kteří jsme nevolili prezidenta Zemana, spojme svoje hlasy!" napsala na facebook.

Ani cyklista Leopold König se už před prvním kolem netajil svými názory. Podporoval sice Michala Horáčka, ale po volbě ocenil i další poražené uchazeče Pavla Fischera, Marka Hilšera a Mirka Topolánka. „Udělali jste pro to vše, co bylo ve vašich silách. Moc si toho vážím, nikdo z nás si to nedovede ani představit, čím jste si poslední měsíce prošli," napsal na twitter.

Zemanovy voliče vyzval, aby ještě zvážili, komu dají hlas. „Zrekapitulujte, jestli je opravdu ten, kdo by měl být vaším prezidentem, dalších pět let urážet půl národa, neplnit sliby, lhát a obklopovat se lidmi, se kterými na pivo fakt nechceš," vzkázal König ze soustředění na Mallorce.