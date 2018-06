Vondroušová na Mallorce vypadla v prvním kole se Stosurovou

Vondroušová v duelu s bývalou světovou čtyřkou a vítězkou US Open 2011 přišla šestkrát o podání. Po hladce ztracené první sadě měla v druhém setu šanci na vyrovnání. O šestnáct let starší soupeřce vzala hned v jeho úvodu servis a brejk si držela až do stavu 5:4, kdy podávala na zisk setu. Zkušená Stosurová si však vzala podání v pravý okamžik zpět a psychické výhody využila následně k ukončení zápasu.

Talentovaná Vondroušová, jež je aktuálně na 104. místě světového žebříčku, tak ztratila už čtvrtý zápas za sebou. Po vyřazení v druhém kole ve Stuttgartu v závěru dubna vypadla v 1. kole na Roland Garros a nyní prohrála dvakrát po přechodu na trávu.