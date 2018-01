Vrátí se Jágr zpátky do Kladna? Je to zatím nejžhavější varianta, Rytíři už mají i dres

Chodí trénovat sám, snaží se dát zdravotně do kupy. Z hlavy vypuzuje chmury. Co s ním bude dál? V Calgary už hokejový veterán Jaromír Jágr (45) s drtivou pravděpodobností nenastoupí, z NHL nejspíš také odpovídající nabídka nepřiletí. Takže se zdá, že se kruh uzavře. Všechno směřuje k tomu, že se druhý nejproduktivnější hráč historie NHL vrátí na Kladno. Fanoušci se začínají těšit.

Návrat by byl přirozený. Jaromír Jágr prvoligový klub vlastní, fanoušky by opět dostal do varu. Jistě by se rozproudila jágrmánie, stejně jako kdykoliv předtím. „Na jeho případný návrat jsme pochopitelně připraveni. I dres je hotový, ten jsme nechali udělat už během léta. Jen ho obléknout,“ uvedl Vít Heral, tiskový mluvčí Rytířů.



Když měl legendární útočník během léta na stole gigantické nabídky z KHL až za deset milionů dolarů. Stačilo do centrály bohatých ruských klubů poslat fax s podpisem. Vítej!

Ne. U Jaromíra Jágra zvítězila touha po nejlepší lize světa. V zádech měl výbornou sezonu na Floridě, na svůj věk výborné statistiky. I když o tom nemluvil nahlas, vnitřně ho lákal historický rekord v počtu zápasů.



Jaromír Jágr se s Calgary velmi pravděpodobně rozloučí. Zůstane v NHL?

I proto poslechl srdce a ještě se vydal do NHL. Ovšem to nejspíš neklapne, hvězdný útočník se zastavil na čísle 1733. Aby předehnal prvního Gordieho Howea (1767), musel by přidat ještě 35 utkání.



