Vykání je pryč, na ledě chci jít klukům příkladem, říká mentor hokejové obrany Gudas

Jste nejstarší český bek na šampionátu, obrana je všeobecně nezvykle mladá. Jak zvládáte roli učitele?

„Je to super, užívám si to. Mladí makají, dodávají mi energii. Rád jim pomůžu nějakou radou. Ze začátku měli přehnaný respekt, teď už jsme víc sehraní na ledě i v kabině, víc semknutí. Po dvou zápasech každý ví, co od sebe očekávat.“



Vykání z úvodního srazu už je pryč?

„Jasně! To už je pryč, hned jsme si to vyřešili.“ (smích)

Přijímal jste pozvánku už s tím, že budete „tátou obrany“?

„Jo, něco takového mi bylo hned řečeno, ale nijak speciálně jsem to nebral. Musím se soustředit na to, abych klukům fyzicky i psychicky pomohl. Když budu odvádět poctivé výkony, pomůžu jim nejvíc.“



Co říkáte na výkony dvacetiletého Filipa Hronka? Proti Švédům zazářil.

„Vypadal výborně, včera se mu povedl zápas neuvěřitelně. Je super, že máme takové talenty, kteří co nevidět udělají díru do hokejového světa, máme dobře nabito. Hroňa má v Detroitu šanci, aby se do sestavy dostal už příští sezonu, potřebují obránce a on na to má.“



