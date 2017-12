Česká hokejová reprezentace do 20 let utrpěla debakl v přípravě na blížící se juniorské mistrovství světa, s Kanadou prohrála 0:9. Zápas, který v Londonu sledovalo více než devět tisíc fanoušků, se proměnil v exhibici favorita ve třetí třetině, kterou domácí vyhráli 5:0. Všech devět branek inkasoval Jakub Škarek.

Trenér Filip Pešán nenasadil několik opor v čele s útočníky Martinem Nečasem a Filipem Chytilem, nehráli ani Filip Zadina, Libor Hájek nebo Jakub Galvas, kteří by měli mít nominaci jistou. V českém kádru je nyní 28 hráčů, k jeho zúžení by mělo dojít v sobotu po generálce s Finskem.

Světový šampionát hráčů do 20 let se v Buffalu uskuteční od 26. prosince do 5. ledna a Češi se ve skupině B utkají s Ruskem, Švédskem, Běloruskem a Švýcarskem.