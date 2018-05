Výroky za hranou? „Nechal jsem se unést,“ omlouvá se Šádek Spartě a Slavii za sprosté nadávky

Plzeň v sobotu na svém hřišti porazila Teplice 2:1 a kolo před koncem si zajistila mistrovský titul. Hned po zápase vypukly velké oslavy, které vrcholily na náměstí Republiky. Tam přijel tým na dvou tancích, které symbolizovaly poraženou Slavii i Spartu.

S týmem slavil i generální manažer klubu Adolf Šádek. S klackem v ruce, kterým celou sezonu naháněl ekonomicky silnější konkurenty. "Kde jsou ty m***y pražský," hlásil, když mířil na nachystané pódium pro čerstvé šampiony HET ligy. Tam ještě přidal. "Ať jdou do hajzlu. Plzeň je hlavní město České republiky fotbalu, tak to je a tak to bude!" řekl do mikrofonu.