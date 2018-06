Vysílací práva na fotbalovou ligu zůstávají Pragosportu. Vlastní je až do roku 2024

Pragosport vedený bývalým místopředsedou Fotbalové asociace ČR Jaroslavem Vackem vlastní mediální a audiovizuální práva na fotbalovou ligu od února 2014, předtím je měla dnes již neexistující společnost KPS Media. Nejprve je Pragosport získal na čtyři roky, pak byla dohoda prodloužena až do roku 2020. Finanční podmínky nebyly zveřejněny, ale v médiích se spekulovalo o částce 120 milionů korun na sezonu.

Nová smlouva má být i kvůli změně hracího systému a většímu počtu zápasů lukrativnější. Podle serveru Seznam Zprávy nabízel Pragosport 150 milionů.

„Nesmím ani naznačovat finanční stránku. Je to ale mimořádný kontrakt v podmínkách českého profesionálního sportu. O tom jsem přesvědčený,“ řekl na dnešní tiskové konferenci předseda Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda.

Šlo o jedinou oficiální nabídku. Zájem údajně měla i mediální agentura Médea, kterou vlastní Jaromír Soukup, majitel televize Barrandov. Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík jako bývalý člen vedení Médey prezentoval ligovým klubům tento zájem, přičemž se mělo jednat až o 180 milionů korun za sezonu, ale k oficiálnímu jednání nedošlo. V dubnu LFA oznámila, že bude jednat s Pragosportem o detailech smlouvy.

„Na minulém grémiu jsme dostali od klubů mandát k jednání s Pragosportem a v pondělí jsme smlouvu prodloužili,“ řekl Svoboda na dotaz ČTK.

Následně O2 TV na tiskové konferenci oznámila, že od Pragosportu odkoupila práva pro televizní a online vysílání pro ČR a Slovensko a že plánuje vysílat všechna utkání, z toho minimálně 105 přenosů v nejvyšší televizní kvalitě, další ve streamingové kvalitě. Dosud měla maximálně dva přenosy z každého kola a dělila se o volby zápasů s Českou televizí. Podle smlouvy však O2 TV musí alespoň jeden zápas z každého kola umožnit vysílat na volně šiřitelném kanálu.

LFA si od tohoto roku spravuje vysílací a marketingová práva sama. Dosud se o to staral STES, dceřiná společnost Fotbalové asociace ČR. V úterý byl oficiálně představen nový titulární partner nejvyšší soutěže, sázková společnost Fortuna, dnes LFA oznámila dalšího nového partnera, cestovní kancelář Alexandria. Ta by vedle finančního plnění měla pomáhat klubům i se zajišťováním soustředění či výjezdů na zápasy evropských pohárů, jako to doposud činila například u pražské Sparty. Nedávno například organizovala soustředění také pro fotbalové rozhodčí.

„Máme nového stabilního titulárního partnera FORTUNA:LIGY, vysílatelem je jedna z největších firem O2 a dnes můžeme oznámit spolupráci s cestovní kanceláří, která je na trhu etablovaná 27 let. Jsou to pozitivní zprávy pro český klubový fotbal. A věřím, že do začátku sezony ještě nějaké partnery představíme a že se to promítne pozitivně i směrem k fanouškům,“ dodal Svoboda.