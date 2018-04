Z orloje v Brně budou kvůli titulu padat kuličky s logem Komety

Z časostroje na náměstí Svobody v Brně budou ode dneška padat kuličky s logem hokejové Komety Brno, která v neděli obhájila titul mistra extraligy. V tiskové zprávě to uvedl mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek. První kulička vypadla v 11:00. Za den jich takzvaný brněnský orloj vydá celkem třináct, každou hodinu jednu od 11:00 do 23:00. Akce potrvá do 5. května. Kometa získala rekordní třináctý triumf v historii.