Začátek hokeje v 11 hodin? Kolize a starosti pro Liberec, ČT vysílá biatlon

Nedělní zápasy od 15 hodin už se staly v Tipsport extralize tradicí, ale aby utkání začínalo už dopoledne, to není zvykem. Dnešní šesté čtvrtfinále Generali play off mezi Bílými Tygry a Mountfieldem začíná netradičně už v 11 hodin (sledujte ONLINE). Důvodem je kolize s večerní akcí v Home Credit Areně a ochuzeni budou i ti, kteří do arény nezavítají osobně. Česká televize bude totiž utkání vysílat živě jen na webu, protože na ČT sport poběží závod biatlonistů (bez Čechů) a záznam hokeje bude vysílat od 16 hodin.