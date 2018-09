Zakážou Ledecké závody? Vydírají nás, tvrdí manažer. Svaz hrozbu popírá

„Ve čtvrtek jsem odletěla na tradiční tréninkový kemp do Chile, kde se chci zúčastnit i několika závodů. Tak jako každý rok. Jenže Svaz lyžařů ČR mi vyhrožuje blokací přihlášky na tamní závody, které bych ráda jela. Jsou pro mě dobrým testem před startem sezony,“ říká Ledecká. „V Chile budu určitě hodně trénovat. A jestli nebudu moct závodit? Ne, to se doufám nestane. Šéfové Svazu lyžařů přece nejsou moji nepřátelé a hlavně - jsou tu od toho, aby podporovali lyžování.“

Kariéru Ledecké v minulosti do značné části financovala její rodina, která podle otce Janka Ledeckého investovala 12 milionů korun, a osobní sponzoři. Zároveň je šampionka zapojená do systému stání podpory sportu. Aby mohla nastoupit do nové sezony, musí mít podepsanou reprezentační smlouvu. Na její podobě se ale obě strany nemůžou dohodnout.



„Svaz nyní chce po Ester podpis smlouvy, která je sice asi výhodná pro něj, ale rozhodně ne pro ni, aniž by za to dostala odpovídající protihodnotu. Mrzí nás, že se svaz snížil k vydírání formou zákazu závodění,“ uvedl David Trávníček, šéf agentury Sport Invest, která Ledeckou zastupuje.



Svazoví funkcionáři se ke kauze nechtěli příliš vyjadřovat před úterním zasedáním výkonného výboru organizace. Šéf alpského úseku Ladislav Forejtek nicméně popřel, že by svaz bránil Ledecké závodit.

