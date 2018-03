Zimní milionáři: kolik si vydělali čeští hrdinové? Nejvíc peněz utržila Ledecká

1. Ester Ledecká - 5 296 000

Dvě zlaté olympijské medaile a šest triumfů ve svěťáku. Ester si na prkně i lyžích podmanila tuto sezonu a byla za to královsky odměněna. „Už to začíná vypadat hodně dobře,“ smála se hvězda, která dosud úspěchy ve snowboardu financovala své lyžování. Peníze opět vrátí do týmu, který se díky tomu může rozšířit o vlastní kuchařku.

Výdělky v sezoně:

Snowboarding

Světový pohár: 1 616 000 Kč

Olympijské hry: 1 750 000 Kč

Sjezdové lyžování

Světový pohár: 180 000 Kč

Olympijské hry: 1 750 000 Kč

2. Veronika Vítková - 1 619 000 Kč

Celou sezonu držela prapor biatlonistů. Držela si skvělou formu a v lednu třikrát dojela pro bronz ve svěťáku. A medaili ze stejného kovu získala i na olympiádě. Prémie jí jednou pomůžou ke splnění snu – cestě s přítelem Markem Lejskem do Nepálu.

Výdělky v sezoně:

Světový pohár: 1 094 000 Kč

Olympijské hry: 525 000 Kč

