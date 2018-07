Zlatan vs. Beckham. Fanoušky před ostře sledovaným čtvrtfinále baví sázka fotbalových velikánů

Pro oba soupeře jde o mnoho. Se Švédskem nikdo před turnajem nepočítal, že by mohlo dojít až takhle daleko. Anglie poté, co při osmifinále proti Kolumbii poprvé uspěla na MS v penaltovém rozstřelu, věří, že s přijatelným soupeřem může dojít mezi nejlepší čtyřku poprvé po 28 letech.

Hodnota sázky tomu odpovídá. "Hej, Davide Beckhame," začal na sociálních sítích Ibrahimovic, který nyní působí v zámořské MLS. "Když Anglie vyhraje, koupím ti večeři kdekoliv na světě. V opačném případě ale ty koupíš cokoliv budu chtít z Ikey," navrhnul Ibrahimovic, že si při úspěchu přilepší na anglický účet nábytkem od světoznámé firmy z jeho vlasti.

Yo @davidbeckham if @England wins I buy you dinner where ever you want in the world, but if Sweden wins you buy me what ever I want from @IKEASverige ok? pic.twitter.com/9z9xx89JjS

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) 6. července 2018

Beckham výzvu přijal. "Vezmu tě osobně do Ikey a budeš moct koupit cokoliv do svého sídla v Los Angeles," napsal bývalý kapitán anglické reprezentace. A co bude chtít v případě úspěchu Albionu? "Přijdeš na náš reprezentační zápas do Wembley v anglickém dresu a o poločase si dáš rybu s hranolkami," reagoval.

pic.twitter.com/tgeLkcEfrc

— James Massam (@mintyferret) 6. července 2018

Jelito, kopyto, platí to! Obě megastar sleduje na Instagramu dohromady 81 milionů uživatelů, kteří mohou platnost sázky potvrdit. Jasno, kdo uspěl, bude dnes v pozdním odpoledni.