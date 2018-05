Ztráta pro český tým: Nečas proti Švédsku nenastoupí, má naražené rameno a kyčel

Nečas po vítězném utkání (3:2 v prodloužení) absolvoval v doprovodu lékaře týmu Dušana Singera vyšetření v nemocnici a v noci se vrátili do hotelu Crowne Plaza. "Martin se po nekoordinovaném pádu na mantinel poranil na pravém rameni i na pravém kyčelním kloubu a zřejmě došlo k prudkému záklonu v oblasti krční páteře. Vyžádal jsem si proto vyšetření v nemocnici i CT snímky," řekl novinářům Singer.

„Je perspektiva, že se Martin teoreticky může vrátit do hry. Ale zatím nemůžu říct, kdy to bude. Těžko se to odhaduje a ani to nechci limitovat, protože je to trošku závazné. Myslím si, že v průběhu příštího týdne se uvidí, kdy by mohl eventuálně nastoupit do hry,“ doplnil Singer.

Nečas v zápase se Slováky v čase 59:50 premiérovou trefou na svém prvním velkém turnaji vyrovnal na 2:2 a zařídil prodloužení. V jeho úvodu v dalším souboji s klubovým spoluhráčem z Komety Brno Markem Čiliakem ztratil při kontaktu s jeho betonem v rychlosti rovnováhu a upadl na zadní mantinel. Vrazil do něj nejdřív pravou rukou, pak zůstal chvíli bezvládně ležet.

Na led byla povolána nosítka, ale nakonec odjel sám v doprovodu Singera. Po zápase zamířil sanitkou na vyšetření. „Vrátili jsme se na hotel kolem půl třetí ráno, ale zaplaťpánbůh to bylo s negativním nálezem co se týče závažnějšího poranění,“ doplnil Singer.

K dnešnímu duelu se Švédy nastoupí čeští hokejisté v Kodani v 16:15.