Zvoní Jágrovi v Calgary hrana? Asi nastal čas se rozejít, říká legenda klubu Musil

Konec Jaromíra Jágra v Calgary? Zatím je vše zahaleno pod rouškou tajemství. Vše ale nasvědčuje tomu, že se obě strany chystají své krátké manželství po dohodě rozvést. „Když se to má rozejít, tak nějak důstojně, aby obě strany vypadaly normálně. Pokud za to může mrazivé počasí v Albertě, nepřekvapuje mě to,“ prozrazuje bývalý špičkový obránce František Musil, který v barvách Flames odehrál 335 zápasů v pěti sezonách.

Jak vnímáte celou nastalou situaci kolem Jaromíra Jágra?

„Calgary samozřejmě pořád hodně fandím, takže to po očku sleduju. Žádné informace zevnitř organizace ale nemám. Vypadá to, že sám Jarda chce v klubu skončit. Možná je to oboustranné.“

Konec Jágra v NHL? Jeho agent prý může začít jednat s ostatními kluby



Trenér ale zatím do médií říká, že o nic nejde a Jágr je pouze zraněný.

„Co jiného má ale říkat, když dosud není nic jasné? Kdyby šlo o tuctového hráče ze čtvrté pětky, řeší se to jinak. Tohle je ale Jarda Jágr, jeden z nejlepších hráčů hokeje vůbec. Když se to má rozejít, tak nějak důstojně, aby obě strany vypadaly normálně. Nemá cenu si nic vyčítat, nebo koukat se skrz prsty. Calgary je vynikající organizace a Jarda byl vynikající hráč. Vyřeší to mezi sebou.“



Splnil podle vás očekávání klubu?

„Nevím, s čím do toho šli. Je obdivuhodné, čeho všechno v kariéře dosáhl, ale všichni víme, v jakém stádiu kariéry se nachází. Calgary ho podle mého názoru bralo hlavně z hlediska marketingu. Na severu Alberty je mladá nastávající hvězda (Connor McDavid v Edmontonu), tak na jihu chtěli mít velkou doznívající hvězdu. Battle of Alberta jak se patří.“



