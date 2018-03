135 korun měsíčně za Českou televizi? Dobrá cena, hájí koncesionářské poplatky ředitel Dvořák

Nesílí však jen volání po rušení koncesionářských poplatků, množí se i útoky na samotnou Českou televizi. A to i ze strany hlavy státu. Miloš Zeman se do ČT opřel ve své inauguraci, kdy zapochyboval o její vyváženosti. Nedlouho předtím pro změnu poslancům navrhl, aby nadvakrát neschválili výroční zprávu k hospodaření ČT, v jejímž čele by si přál personální změny.

Poslední taková zpráva z roku 2016 ukazuje, že tehdy ČT vybrala na koncesionářských poplatcích 5,69 miliardy.

Taková částka je trnem v oku i majiteli soukromé TV Barrandov Jaromíru Soukupovi, který s gustem šije do údajně neprůhledného hospodaření ČT a o poplatcích říká, že „Česká televize žije z našich daní, jen je neposíláme na ministerstvo financí, ale jdou rovnou na Kavčí hory.“ Soukup při tom podotýká, že nikdo neposílá 135 korun měsíčně komerčním televizím - Nově, Primě nebo právě na jeho Barrandov.

Ředitel ČT: Poplatky jsou nejspravedlivější

Naopak šéf ČT Petr Dvořák považuje poplatky pro veřejnoprávní televizi za zásadní pro to, co Česká televize nabízí. „Financování veřejnoprávního média – ať už televize, nebo rozhlasu – prostřednictvím koncesionářských poplatků je to, co je nejspravedlivější vůči tomu, komu se televize zodpovídá. A to vůči veřejnosti,“řekl Blesk Zprávám.

Již od 1.1. 2018 přitom poplatek za ČT zůstává neměnný. A podle Dvořáka nijak dramaticky vysoký. „Myslím si, že koncesionářský poplatek je dobrá cesta. 135 korun měsíčně na domácnost znamená 4,40 Kč denně. A když vezmu, že průměrná česká rodina má čtyři členy, tak každý z těch členů zaplatí denně korunu za to, že se může dívat na šest kanálů ČT. Myslím si, že ta cena je docela dobrá,“ říká ředitel.

