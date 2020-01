Ambiciózní projekt lokální žurnalistiky končí. Peníze jsme silně podcenili, říká vydavatel Libereckých zpráv | info.cz

Ještě nedávno jste hlásili rekordní čísla, nyní končíte. Co se během těch pár týdnů stalo?

Problémem jsou finance. My jsme měli z konce loňského roku nasmlouvané inzerce, které se měly rozjet od začátku ledna, bohužel k tomu ale nedošlo a lidi, se kterými jsme to dohadovali, jsme nebyli schopni kontaktovat. Nereagují, neberou nám telefony. Vyhýbají se nám. Pro naše cash-flow šlo o zásadní problém.

S kolegou Tomášem jsme si uvědomili, že může trvat i další dva měsíce, než nám nové příjmy z reklamy znovu naběhnou a řešili jsme, zda a jak tento výpadek v příjmech vykryjeme. De facto jsme tak stáli před situací, že do toho buď opět vložíme další peníze, nebo to zavřeme. Nakonec jsme se rozhodli pro druhou variantu, peněz jsme do toho dali poměrně dost.

Kolik přesně?

Když se projekt rozjížděl, tak jsme do něj dali milion korun, žádné další investice nebyly zapotřebí. Až doteď.

Na konci roku jste zmiňovali, že hledáte investora. To se nepodařilo?

Hovořili jsme se třemi potenciálními zájemci, dvě jednání postupně vyšuměla do ztracena, ten poslední člověk nám nabídl půjčku s nulovým úrokem. Do toho bych já osobně třeba i šel, ale druhý vydavatel Tomáš Tesař byl proti, a tak jsme nakonec odmítli. Pár dalších ohlasů jsme pak dostali ve chvíli, kdy jsme oznámili náš konec, ale přijde mi, že to je spíš pod tlakem emocí.

Vy jste ještě otevřeni nějakému pokusu o záchranu toho projektu?

Pokud bychom se s někým domluvili, tak bych tomu ještě byl otevřený. Musel by to ale pochopitelně být seriozní investor, který by neměl ambice ovlivňovat, co a jak píšeme.

Je podle vás v českých podmínkách projekt regionálního zpravodajství, jak jste jej plánovali, životaschopný?

Myslím, že ten plán je životaschopný v nějakém větším městě, než je Liberec. V Praze, v Brně. Jeden z problémů, na který jsme naráželi, je malý a rozparcelovaný trh. Navíc by to chtělo silnější finanční zázemí, protože než bychom se dostali do zisku, mohlo by to trvat okolo pěti let.

Vy jste to původně plánovali za jak dlouho?

My jsme věřili, že ten letošní rok skončíme s tím, že budeme mít na účtu například 200 tisíc. Místo toho nám tam ale zbyla asi čtvrtina této sumy.

Kromě finančního zázemí ještě něco?

Po stránce čtenosti to u nás myslím bylo v pořádku – i díky naší spolupráci se Seznamem, který některé naše texty sdílel na své hlavní straně.

Pokud by ale někdo chtěl opakovat náš příběh a chtěl by, aby skončil s happyendem, asi bych mu kromě více peněz do začátku poradil, aby už od startu projektu přibral do týmu nějakého ostříleného obchodníka, který do toho bude byznysově šlapat.

Jaké máte další plány? Chcete zůstat v oboru?

Už včera mi přišly nějaké nabídky z médií, z několika deníků. Budu se tak s těmi lidmi postupně scházet a uvidím, jestli se dohodneme. Pokud ne, je možné, že z médií odejdu úplně. Je fakt, že už v tom jsem asi 20 let.