Antimonopolní úřad zrušil výsledky výběrového řízení na stavbu části dálnice D35

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zrušil tendr výstavbu na 12,6 kilometru dlouhého úseku dálnice D35 z Opatovic do Časů. Pokud silničáři neuspějí s rozkladem, musí se soutěž na výběr stavitelů udělat znovu, což by začátek stavby by to zdrželo minimálně o rok, uvádí dnešní vydání Mladé fronty DNES v příloze pro Pardubický kraj.