Austrálie chce sledovat šifrované zprávy. Nový zákon má svázat Google i Facebook

Technologické společnosti možná budou muset australským vládním agenturám poskytovat přístup k šifrovaným datům. Zákon, který jim to přikáže, připravuje tamní vláda. Jeho cílem je modernizovat zákony pro boj s kriminalitou a terorismem. Dotknout by se měl velkých firem jako Google nebo Facebook.

Australská vláda chce technologické společnosti svázat přísnějšími pravidly. Podle návrhu ministerstva pro kybernetickou bezpečnost by musely australským vládním bezpečnostním agenturám poskytovat přístup ke komunikaci skrze šifrovací aplikace.

Vláda si od kroku slibuje modernější legislativu, která dokáže reagovat na hrozby současného digitálního světa. „Klíčovým bodem je, že musíme modernizovat naše zákony a získat přístup k informacím důležitým pro zadržování zločinců a teroristů, vyšetřování a sbírání důkazů,“ konstatoval ministr kyberbezpečnosti Angus Taylor.

Ten zdůraznil, že současné zákony vznikly před několika dekádami ještě v analogové éře a na současnost, kdy spousta informací proudí právě skrze chatovací aplikace, nedostačují. Vláda proto dle Taylora musí legislativu náležitě uzpůsobit.

Taylor prohlásil, že zákon nebude obsahovat způsoby, jak jej zneužít a neoprávněně se k citlivým datům dostat. Nespecifikoval však nic konkrétního. Není tak jasné, jakým způsobem budou firmy data poskytovat, ani zda je bude vláda nutit do zařízení umisťovat nějaké druhy sledovacích nástrojů.

„Pravděpodobně mluvíme o dohodě s výrobci zařízení, aby v nějaké fázi umožnili agenturám získat přístup k datům. To je důvod, proč by bylo dobré zákon vidět a znát, za jakých podmínek bude přístup udělován. Jde o skutečně vážné sledování, takže by mělo být využito jen v případech napadení a pro národní bezpečnost,“ pravil Nigel Phair z Centra pro internetovou bezpečnost na Univerzitě v Cannbeře.

Australské úřady jsou co do snahy získávat data značně aktivní. Jen ve druhé polovině roku 2017 od nich společnost Apple obdržela 2601 žádostí o přístup do jejích zařízení. Vyhověla 87 případům.