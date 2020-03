Berkovec s Kraftem ukázali, jak se dá „hacknout“ ČT. Část ANO volá po jeho konci | info.cz

U e-mailu předsedy sněmovního volebního výboru Stanislava Berkovce (ANO), v němž se svým spolupracovníkem Michalem Walterem Kraftem hodnotí kandidáty do Rady ČT, je pozoruhodný počet a typ adresátů. Obdrželo jej jen 45 poslanců nejsilnější vládní strany z celkem 78. Jména drtivé většiny z nich uslyšíte pravděpodobně poprvé, nicméně poslanci, které oslovilo INFO.CZ se shodují, že to je přesně „šedá zóna“ s dostatečným počtem hlasů, jež dokáže dnešní volbu televizní rady rozhodnout.

E-mail odeslaný z Berkovcovy soukromé adresy se úplně vyhnul nejsilnějším mužům ANO – premiérovi Andreji Babišovi a šéfovi poslaneckého klubu Jaroslavu Faltýnkovi. Ten je obecně považován za osobu, která má na složení rad veřejnoprávních médií největší vliv. Někteří poslanci vládního hnutí, kteří si nepřejí být jmenováni, jsou zaskočeni především spoluprací Berkovce s Kraftem (pseudonym Michala Prokeše). Že Kraft volbu do rady za vládní hnutí „domlouval“, potvrdil externí komentátor INFO.CZ a kandidát do rady ČT Martin Schmarcz. Podle něj byla podpora podmíněna kladným postojem k odvolání šéfa ČT Petra Dvořáka.

„Berkovec by měl ve vedení výboru okamžitě skončit, protože to není první hloupost, kterou udělal. Může za to ale poděkovat Waltru Kraftovi, který za všemi těmi nesmysly stojí. Nikdo z nás nechápe, jak může Berkovec důvěřovat šílenci, jako je Kraft,“ řekl INFO.CZ poslanec ANO, který si nepřál být jmenován.

Kraft není pro média neznámá osoba. Před mnoha lety spolupracoval s Markem Dalíkem, pak se zase přesunul k bývalému šéfovi České televize Jiřímu Janečkovi. V hluboké minulosti na sebe upozornil především jako hudebník hlásající, že „Není rum, není šturm“, či pod pseudonymem Walcer. Byl baskytaristou kapely Orlík a hrál i na pozdějších albech Daniela Landy.

O pořádný mediální rozruch se pak postaral jako asistent tehdejšího poslance ČSSD Jaroslava Foldyny, kdy vysvětloval, že proti migrantům „funguje lépe dávka z kulometu než dávka sociální,“ a horoval za deportaci lidí z kontinentu. Šéf ČSSD Jan Hamáček tehdy uvedl, že podobné výzvy jsou nepřijatelné, ale nic se nestalo a Kraftova role politického lobbisty zjevně spíš posílila.

Poslanci ANO, kteří dostali Berkovcův e-mail

Josef Hájek

Pavel Pustějovský

Jan Richter

Věra Adámková

Andrea Babišová

Margita Balaštíková

Jiří Bláha

Richard Brabec

Milan Brázdil

Andrea Brzobohatá

Lenka Dražilová

Stanislav Fridrich

Milan Hnilička

David Kasal

Tomáš Kohoutek

Josef Kott

Jan Kubík

Jaroslav Kytýr

Táňa Malá

Přemysl Mališ

Jiří Mašek

Marek Novák

Ladislav Okleštěk

Zuzana Ožanová

František Petrtýl

Pavel Plzák

David Pražák

Věra Procházková

Karel Rais

Michal Ratiborský

Miroslava Rutová

Pavel Růžička

Petr Sadovský

Jan Schiller

Jiří Strýček

Karla Šlechtová

Julius Špičák

Karel Tureček

Radek Vondráček

Petr Vrána

Rostislav Vyzula

Radek Zlesák

Pavel Juříček

Ivan Jáč

Adam Kalouš

Ne, navíc já jsem e-mail ani nedostala, nebyla jsem mezi adresáty. Vše jsem se dozvěděla až na webu https://t.co/qSM7KQbqSX. Nepřijde mi to vhodné a nepostupovala bych takto. — Barbora Kořanová (@koranova_b) March 10, 2020

Petře. Je to osobní aktivita kolegy. Ani mě osobně neřekl komu a proč to poslal. Klub to jako podklad nemá, není to ani interní materiál ANO. Dokonce ani naši kolegové ve výboru (jako já), to nemají. Tak co ještě bys ode mě chtěl slyšet?....... — Martin Kolovratník 🇨🇿 (@kolovratnikm) March 10, 2020

Na Berkovcův e-mail se podívejte v galerii níže